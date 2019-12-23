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Рубль слегка снижается к доллару и евро на старте торгов на фоне дешевеющей нефти

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Доллар и евро несколько укрепляются на Московской бирже в понедельник утром, рубль немного снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,25-62,29 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,27 руб./$1 (+1,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 68,99 руб./EUR1 (+2,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,9 копейки к уровню закрытия пятницы, до 65,29 рубля.

Доллар при этом оказался на 13,71 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 38,55 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного снижается к доллару и евро на старте торгов на фоне негативной динамики цен на нефть, реагирующих на сигналы о том, что Кувейт и Саудовская Аравия могут до конца текущего года достичь соглашения о возобновлении добычи в нейтральной зоне.

Нейтральная зона, площадь которой составляет более 5,7 тыс. квадратных километров, была создана в рамках соглашения между Кувейтом и Саудовской Аравией 1922 года. В 1970 году страны договорились разделить эту зону, присоединив по ее половине к своим территориям при совместном использовании ее нефтяных ресурсов.

Снижению цен на нефть также способствуют данные о максимальном почти за два года росте буровой активности в США. По данным Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих буровых установок в Штатах на прошлой неделе увеличилось на 18 единиц - до 685 установок.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по Москве снизилась на 0,36% - до $65,9 за баррель. Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,48% - до $60,15 за баррель. За минувшую неделю Brent подорожала на 1,4%, WTI - на 0,8%.

Тем временем на рынках сохраняются надежды на дальнейшее продвижение в торговых переговорах между США и Китаем. Как сообщило министерство финансов КНР, Китай понизит пошлины на импорт замороженной свинины, фармацевтической продукции, некоторых высокотехнологичных комплектующих и множество других товаров с 1 января 2020 года.

План, одобренный китайским правительством, предусматривает уменьшение пошлин на 859 видов товаров, импортируемых Китаем из различных стран, до уровней ниже минимальных тарифов, действующих в настоящее время для какого-либо из торговых партнеров КНР. Для некоторых товаров пошлины будут обнулены, сообщил Минфин.

Ранее в этом месяце Китай и США сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения. Проект соглашения не был опубликован ни той, ни другой стороной, однако Китай сообщил, что будет наращивать закупки американских товаров, включая сельхозпродукцию, а США отказались от введения очередного раунда пошлин на китайские товары.

Подписания первой фазы американо-китайского соглашения по торговле следует ожидать в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп в воскресенье, 22 декабря. Министр финансов США Стивен Мнучин на прошлой неделе сказал, что соглашение будет подписано в начале января.

МосБиржа США Китай

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