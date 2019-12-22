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Трамп пообещал, что торговое соглашение с Китаем будет подписано очень скоро

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Подписания первой фазы американо-китайского соглашения по торговле следует ожидать в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы только что достигли прорыва в торговой сделке, и мы подпишем ее очень скоро", - сказал он, выступая на митинге во Флориде.

О подготовке к подписанию сделки сообщалось ранее. В ее рамках Соединенные Штаты соглашаются на снижение тарифов на китайские товары в обмен на значительное увеличение объемов американского экспорта в Китай.

Министр финансов Стивен Мнучин заявил на прошлой неделе, что соглашение будет подписано в начале января.

США Китай Дональд Трамп

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