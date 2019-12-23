Китай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Китая объявило о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции, в том числе замороженной свинины, фармацевтических препаратов и ряда высокотехнологичных товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского минфина.

Как отмечается, таким образом китайские власти намерены удовлетворить определенные потребности населения страны. Импорт свинины, в частности, позволит сократить ее нехватку на фоне вспышки африканской чумы свиней. Также снижение тарифов затронет замороженные авокадо, апельсиновый сок, новые лекарства от астмы и диабета, ключевые компоненты и устройства для производства интегральных микросхем.

Bloomberg указывает, что хотя это решение Пекина не связано напрямую с торговой войной США и Китая, оно подтверждает намерение властей страны продолжать повышать открытость китайской экономики, а такое требование содержится в их торговой сделке с Вашингтоном.

В декабре президент США Дональд Трамп сообщил о согласовании с китайскими властями первой фазы торговой сделки. Вскоре, по его словам, планируется начать переговоры и по второй фазе.

Подписания первой фазы американо-китайского соглашения по торговле следует ожидать в ближайшее время, отмечал президент США.