Поиск

Сбербанк пообещал порадовать акционеров "хорошими" дивидендами по итогам года

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2019 году планирует показать хороший финансовый результат, что позволит "порадовать" акционеров "хорошими" дивидендами, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

"Для Сбербанка это был особый год вообще, для нас он очень удачный, мы заработали за 10 месяцев 740 млрд рублей чистой прибыли (по РСБУ - ИФ). Это очень хороший показатель, рекорд за всю историю Сбербанка", - сказал Греф.

Он также отметил, что кредитная организация планирует выплатить "достойные" бонусы сотрудникам по итогам 2019 года, "потому что этот год, несмотря на все сложности, прошли очень хорошо практически по всем параметрам".

Греф добавил, что в целом для банковской системы 2019 год был успешным: сектор демонстрирует хорошую прибыль, объем резервов снижается. По его мнению, очистка банковской системы приближается к концу, и, наверное, "очень большие истории с пробами в банковском секторе остались в прошлом".

Ранее сообщалось, что Сбербанк планирует выплатить дивиденды по итогам 2019 года в размере 50% от чистой прибыли. Прогноз по прибыли на 2019 год банк не давал, но рентабельность капитала планировал сохранить выше 20%.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 9 месяцев 2019 года сократилась на 3,4% - до 633 млрд рублей.

Дивиденды за 2018 год составили 16 рублей на одну акцию. Общая сумма выплат достигла 361,4 млрд рублей, что составляет 43,45% чистой прибыли банка по МСФО за прошлый год.

Герман Греф Сбербанк

Новости по теме

Новости

Новости из телевизора узнают 70% россиян, доверяют телеканалам 44%

Греф уточнил ожидаемую дату решения проблемы "банковского роуминга"

Rambler против Nginx

Греф выразил надежду на досудебное урегулирование конфликта вокруг Nginx

Греф выразил надежду на досудебное урегулирование конфликта вокруг Nginx
Российско-украинский газовый конфликт

Новые договоренности Москвы и Киева и конец идеи реформирования газовой отрасли. Обобщение

Новые договоренности Москвы и Киева и конец идеи реформирования газовой отрасли. Обобщение
Российско-украинский газовый конфликт

В договоренности по газу не вошел долг Украины по евробондам на $3 млрд

Российско-украинский газовый конфликт

Киев заявил о достижении понимания с Москвой о необходимости поднять тариф на транзит газа

Российско-украинский газовый конфликт

"Газпром" подпишет с Киевом мировое соглашение по искам на $7,4 млрд

"Газпром" подпишет с Киевом мировое соглашение по искам на $7,4 млрд
Российско-украинский газовый конфликт

В Минэнерго Украины подтвердили, что "Газпром" выплатит "Нафтогазу" $2,9 млрд

Российско-украинский газовый конфликт

"Газпром" перекачает через Украину за пять лет 225 млрд куб. м газа

Российско-украинский газовый конфликт

"Газпром" и "Нафтогаз" подпишут договор по транзиту газа на пять лет

"Газпром" и "Нафтогаз" подпишут договор по транзиту газа на пять лет
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');