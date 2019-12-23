Сбербанк пообещал порадовать акционеров "хорошими" дивидендами по итогам года

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2019 году планирует показать хороший финансовый результат, что позволит "порадовать" акционеров "хорошими" дивидендами, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

"Для Сбербанка это был особый год вообще, для нас он очень удачный, мы заработали за 10 месяцев 740 млрд рублей чистой прибыли (по РСБУ - ИФ). Это очень хороший показатель, рекорд за всю историю Сбербанка", - сказал Греф.

Он также отметил, что кредитная организация планирует выплатить "достойные" бонусы сотрудникам по итогам 2019 года, "потому что этот год, несмотря на все сложности, прошли очень хорошо практически по всем параметрам".

Греф добавил, что в целом для банковской системы 2019 год был успешным: сектор демонстрирует хорошую прибыль, объем резервов снижается. По его мнению, очистка банковской системы приближается к концу, и, наверное, "очень большие истории с пробами в банковском секторе остались в прошлом".

Ранее сообщалось, что Сбербанк планирует выплатить дивиденды по итогам 2019 года в размере 50% от чистой прибыли. Прогноз по прибыли на 2019 год банк не давал, но рентабельность капитала планировал сохранить выше 20%.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 9 месяцев 2019 года сократилась на 3,4% - до 633 млрд рублей.

Дивиденды за 2018 год составили 16 рублей на одну акцию. Общая сумма выплат достигла 361,4 млрд рублей, что составляет 43,45% чистой прибыли банка по МСФО за прошлый год.