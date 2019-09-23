Минфин заложил в бюджет дивиденды от Сбербанка в 50% чистой прибыли в 2020 году

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Минфин заложил в проект федерального бюджета на 2020-2022 годы получение от Сбербанка в 2020 году дивидендов в 50% чистой прибыли, сообщает газета "Ведомости".

По ее данным, соответствующие цифры зафиксированы в пояснительной записке к бюджету. Представитель Минфина подтвердил газете данные об ожидаемых от Сбербанка поступлениях в бюджет.

В 2020 году государство получит от Сбербанка 217,1 млрд рублей дивидендов, указано в документе: 50% плюс 1 акция Сбербанка принадлежат ЦБ, который перечисляет выплаты по ним в бюджет. Таким образом, на дивиденды по обыкновенным акциям Сбербанк может направить 434,2 млрд рублей, а с учетом привилегированных сумма вырастет до 453,3 млрд рублей.

"Чтобы выплатить столько, Сбербанк в 2019 году должен заработать 906,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО - на 9% больше, чем в 2018 году", - пишет газета. Как говорится в пояснительной записке, в 2021 году в бюджет от Сбербанка должно поступить 254,6 млрд рублей, а в 2022 году - 282,5 млрд рублей.

Как сообщалось, глава Сбербанка Герман Греф 10 сентября на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил планы банка по выплате в 2020 году дивидендов за 2019 год в размере 50% от чистой прибыли. Ранее, в апреле, глава Сбербанка подтверждал планы по переходу к выплате дивидендов в 50% чистой прибыли. Соответствующие цифры заложены и в стратегию Сбербанка. Стратегия развития Сбербанка до 2020 года была обнародована в декабре 2017 года. Дивиденды за 2018 год составили 16 рублей на одну акцию. Общая сумма выплат достигла 361,4 млрд рублей, что составляет 43,45% чистой прибыли банка по МСФО за 2018 год.