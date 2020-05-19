Годовое собрание акционеров Сбербанка пройдет 25 сентября и заочно

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров Сбербанка пройдет в заочной форме 25 сентября, тогда же будет принято финальное решение по дивидендам за 2019 год, объявил глава банка Герман Греф.

По его словам, наблюдательный совет кредитной организации отозвал прежнюю рекомендацию заплатить дивиденды за 2019 год из расчета 18,7 рубля на акцию. Вероятность того, что рекомендация сохранится на прежнем уровне, Греф оценивать не взялся, но отметил, что она есть. Набсовет даст окончательную рекомендацию акционерам в августе.

"Мы провели консультации, было высказано предпочтение к концу сентября, с чем наблюдательный совет согласился, собрание пройдет 25 сентября. Мы в течение 20 дней выплатим нашим акционерам дивиденды за год. Размер дивидендов сейчас не был определен, мы договорились о том, что во второй половине августе проведем еще один наблюдательный совет, который определит размер дивидендов, который будет подлежать к выплате", - заявил он.

Сбербанк уже один раз переносил годовое собрание акционеров.

После начала пандемии коронавируса Банк России посоветовал банкам перенести годовые собрания, на которых должны быть приняты решения о выплате дивидендов за 2019 год, на конец августа - сентябрь 2020 года. Кроме того, регулятор рекомендовал финансовым организациям принимать решение о выплате дивидендов за 2019 год только при условии запаса капитала для перспективы продолжения деятельности.

17 марта набсовет банка рекомендовал акционерам утвердить дивиденды в 18,7 рубля на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию. Всего на дивиденды планируется направить 50% чистой прибыли по МСФО за 2019 год, или 422,38 млрд рублей.

В начале апреля набсовет Сбербанка перенес собрание с 24 апреля на 26 июня 2020 года. Предполагалось, что собрание пройдет заочно.

После этого решения некоторые аналитики предположили, что Сбербанк может пересмотреть дивидендные выплаты за 2019 год. "На наш взгляд, в наиболее пессимистичном сценарии, если кризис окажется по-настоящему глубоким, руководство может рассмотреть возможность пересмотра дивидендов за 2019 (сейчас 18,7 рубля на акцию), как это уже сделали многие европейские банки", - отмечали тогда эксперты "Атона".

ЦБ 10 апреля передал 50% Сбербанка правительству РФ, передача еще одной обыкновенной акции пройдет не позднее 6 мая. Акции Сбербанка выкупались за счет средств Фонда национального благосостояния, сумма сделки составила 2,14 трлн рублей.