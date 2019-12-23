Греф уточнил ожидаемую дату решения проблемы "банковского роуминга"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует к середине 2020 года решить вопрос с комиссиями за переводы клиентов банка между разными территориальными подразделениями (вопрос "банковского роуминга"), сообщил в эфире "России 24" глава кредитной организации Герман Греф. Ранее он говорил, что проблема будет решена в 2020 году.

"Мы уже тестируем в одном из российских регионов схему. Будем тестировать еще другие схемы изменения комиссионных платежей. И я думаю, что к середине года мы внедрим промышленное решение", - сказал он.

11 декабря Совет Федерации одобрил закон об отмене "банковского роуминга". Из закона следует, что размер комиссии за перевод денег между клиентами одного банка не может быть обусловлен тем, что банковские счета этих клиентов открыты в разных подразделениях кредитной организации. Предполагается, что он вступит в силу через 180 дней после опубликования.

Законопроект подготовили в правительстве. Премьер-министр Дмитрий Медведев в октябре отмечал, что банки нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые никаких затрат не влекут. "Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена", - заявил он тогда.