В Госдуму внесен законопроект об отмене комиссии за "банковский роуминг"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене так называемого "банковского роуминга" - взимания комиссии за межрегиональные переводы между физическими лицами внутри одного банка.

Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В документе говорится, что размер комиссии при переводе денежных средств между физлицами по их банковским счетам в одном банке, не может быть обусловлен открытием счетов в разных подразделениях банка.

По мнению правительства, принятие закона устранит существующую в настоящее время межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг: сейчас некоторые банки устанавливают повышенный размер комиссии за межрегиональные переводы средств между счетами физических лиц в одном банке.

В материалах к законопроекту приводятся результаты исследования, проведенного ФАС совместно с Минфином и ЦБ, в результате которого было установлено, что переводы между банковскими счетами и банковскими картами физических лиц, открытыми в одном банке, осуществляются через платежную инфраструктуру этого банка.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.