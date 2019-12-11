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Совет Федерации одобрил закон об отмене "банковского роуминга"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил в среду закон об отмене так называемого банковского роуминга - взимания комиссии за переводы между физическими лицами внутри одного банка.

Днем ранее, 10 декабря, упомянутый документ был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Закон гласит, что размер комиссии за перевод денег между клиентами одного банка не может быть обусловлен тем, что банковские счета этих клиентов открыты в разных подразделениях кредитной организации.

В начале октября о подготовке данной инициативы сообщил глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Кредитные организации, подчеркнул Медведев, нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые никаких затрат не влекут. "Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена", - заявил премьер.

Позже глава Сбербанка России Герман Греф сообщил, что банк планирует отменить "банковский роуминг" в 2020 году.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Совет Федерации

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