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Volkswagen согласился выплатить в Австралии 127 млн долларов из-за "дизельгейта"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Автопроизводитель Volkswagen согласен заплатить 127 млн австралийских долларов покупателям его машин, которые подали к компании коллективный иск из-за манипуляций с программным обеспечением датчиков экологичности выхлопов. Об этом сообщила пресс-служба австралийского подразделения компании.

Окончательное решение примет федеральный суд Австралии. Если суд одобрит среднюю сумму компенсации, каждый истец получил около 1,4 тысячи австралийских долларов.

Манипуляции с софтом, из-за которых во время тестирования датчики занижали показатели вредных веществ в выхлопах, могли затронуть около 100 тысяч машин, проданных в Австралии.

Volkswagen в сентября 2015 года признал фальсификацию данных в США. Там для урегулирования скандала компания выплатит более $18 млрд штрафов и компенсаций.

Австралия США Volkswagen

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