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Лукашенко заявил о возможном снижении в три раза транзита нефти по "Дружбе" в Европу

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности масштабного перезапуска двух из трех ниток магистрального нефтепровода (МН) "Дружба" в реверс, в результате чего транзит российской нефти через республику в Европу может упасть с 60 млн тонн до 20 млн тонн в год.

"Я могу через Польшу (запустить альтернативный РФ импорт нефти - ИФ), они предлагают это, реверс. Саудовскую или американскую нефть в Гданьск (по морю - ИФ) и трубу (МН "Дружба" - ИФ) завести реверсом (из Польши в Белоруссию - ИФ) они предлагают", - сказал Лукашенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы", комментируя возможную схему альтернативного российскому маршрута импорта нефти.

Президент отметил, что такая схема может быть реализована, если не получится договориться с РФ об условиях поставки энергоносителей. "Давайте цены ваши - мы будем платить. Но если российский рынок нефти и газа (в Белоруссии - ИФ) уйдет куда-то, вы не обижайтесь", - сказал он.

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По его словам, в этом случае "я буду искать альтернативу, я ее все равно будут искать, я этого не скрываю от руководства России".

Комментируя схему альтернативного импорта нефти, Лукашенко пояснил, что на первом этапе Белоруссия может запустить в реверс одну нитку нефтепровода "Дружба", вторую - на следующем этапе. В этом случае транзит нефти из РФ по территории Белоруссии в Европу снизится с 60 млн тонн до 20 млн тонн. "У меня три трубы (на территории Белоруссии - ИФ) нефтепровода "Дружба". Я одну забираю на первом этапе и поставляю (нефть - ИФ) на наши НПЗ. Пойдет нормально - заберу реверсом вторую трубу. У вас (у России - ИФ) останется одна. Вы поставляете под 60-70 млн тонн на премиальный западный рынок. Если я забираю две трубы, у вас останется для прокачки 20 млн тонн, а не 60 млн тонн", - сказал Лукашенко.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, который брал интервью у белорусского лидера, прокомментировал его слова: "Это угроза. Вы сейчас, Александр Григорьевич, создаете угрозу".

"Зачем вы меня загоняете (принуждаете к такому решению - ИФ), я этого не хочу", - обратился в ответ Лукашенко к руководству России. "Зачем вам это нужно? В ответ тишина. Я не угрожаю", - добавил он.

В апреле концерн "Белнефтехим" заметил проблемы с качеством российской нефти, поступавшей по нефтепроводу "Дружба". Минэнерго России признало, что эта нефть была загрязнена дихлорэтаном - токсичным веществом с сильными коррозийными свойствами, используемым как растворитель жиров и парафинов. Российские следователи выяснили, что она была загрязнена при попытке скрыть хищения нефти на сумму не менее 1 млн рублей.

Белоруссия Александр Лукашенко нефтепровод Дружба Россия нефть

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