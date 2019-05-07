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Нефть в "Дружбе" была загрязнена в попытке скрыть хищения

Злоумышленники похитили нефти более чем на 1 млн рублей

Нефть в "Дружбе" была загрязнена в попытке скрыть хищения
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Нефть в трубопроводе "Дружба" была загрязнена при попытке скрыть хищения, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, в марте-апреле 2019 года несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, была введена нефть с добавлением хлорсодержащих соединений, не отвечающая требованиям ГОСТ.

По данным следствия, загрязненная нефть попала в нефтехранилище, расположенное в селе Лопатино Волжского района, а затем в систему магистрального трубопровода, в результате чего восемь резервуаров парка "Лопатино" были приведены в непригодное для эксплуатации состояние.

Она отметила, что шесть участников организованного преступного сообщества с августа 2018 по апрель 2019 года похитили нефть из трубопровода "Дружба" на сумму не менее 1 млн рублей.

По версии следствия, участниками сообщества были генеральный директор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин.

Петренко уточнила, что четверо фигурантов дела арестованы, еще двое объявлены в розыск.

Ранее во вторник стало известно, что Самарский районный суд арестовал до 29 июня Баландина, Балабай, Хуснутдинова и Жоголева.

Проблемы с качеством российской нефти были зафиксированы концерном "Белнефтехим" вечером 19 апреля. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Дружба" нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту".

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом с сильными коррозийными свойствами, используемым как растворитель жиров и парафинов.

Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Белоруссии днем 2 мая. В понедельник сообщалось, что качественная нефть с линейно-производственной диспетчерской станции "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба" начала поступать в систему нефтепроводов "Дружба" в украинском направлении.

Дружба Белоруссия

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