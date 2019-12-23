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Медведев назвал некритичной задержку с "Северным потоком 2" на несколько месяцев

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Санкции США, направленные на строительство "Северного потока 2", не повлияют на реализацию проекта, горизонт сдвижки сроков окажется не более нескольких месяцев, заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы, конечно, его достроим, никаких сомнений нет, совсем чуть-чуть осталось", - заявил журналистам Медведев.

"У "Газпрома" есть альтернативные варианты, как это все там проложить, ну немножко больше времени на это уйдет - ничего страшного. Это все равно месяцы, месяц туда, месяц обратно, на несколько месяцев больше - никакой катастрофы нет, особенно в условиях, когда мы договорились с украинцами по транзиту", - сказал премьер.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет США (NDAA) на будущий год, в который законодатели включили положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в "Северном потоке 2".

Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, и их топ-менеджеров, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США. Запрет на строительство "Северного потока 2", прописанный в новом военном бюджете, вступает в силу немедленно. Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas уже приостановила строительство газопровода из-за этого закона и отвела суда с трассы магистрали.

Северный поток 2 Дмитрий Медведев

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