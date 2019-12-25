Телеком в фазе перемирия ради цифрового будущего и 5G

Итоги года в российском телекоме

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Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Российский телеком словно застрял между двумя "агрегатными состояниями". Недавний пессимизм относительно перспектив основного бизнеса компаний отрасли на фоне бурного развития новых технологий и сервисов немного поубавился: годы идут, а услуги связи по-прежнему продаются, и даже неплохо продаются. С другой стороны, и поиски "волшебной таблетки", при помощи которой классический телеком совершит прорыв в новую эпоху и встанет в один ряд с новыми IT-гигантами, идут с переменным успехом.

На сегодня планы выстроить экосистему вокруг телеком-бизнеса не анонсировал разве что самый ленивый оператор. Но поскольку все они строят свои экосистемы в схожей манере, предлагая клиенту помимо связи финтех, облачные услуги и медиаконтент, компаниям придется конкурировать еще жестче. Если раньше операторы объединялись только для отстаивания своих интересов в борьбе с регуляторами, то теперь им, похоже, придется договариваться и в бизнесе. Или продолжать ценовые войны, которые на пороге больших инвестиций в 5G приведут к выхолащиванию доходов и, следовательно, к деградации сетей.

Тестовую ласточку мира запустил глава "Мегафона" Геворк Вермишян: топ-менеджер призвал конкурентов совместно развивать сервисы на базе новых технологий, так как совокупность данных дает больше аналитики, чем обособленная деятельность каждого оператора.

Вместе им придется побороться и за "пятое поколение", потому что в одиночку решение проблемы с частотами за год практически не сдвинулось с места. Необходимость и тут действовать сообща уже признали все игроки, к концу года объявив о договоренности вместе идти к регулятору и объяснять, почему затягивать с частотами для 5G нельзя и зачем операторам именно тот диапазон, который занят самыми несговорчивыми людьми - силовиками.

Пирамида ноу-хау

В этом году операторы обновили и утвердили свои стратегии, где еще четче расставили акценты на digital-сервисах. "Вымпелком" представил свое видение бизнеса в феврале 2019 года. Его стратегия предполагает существенный прирост капзатрат - оператор хочет увеличить мощность сети. Ключевыми целями на ближайшие два года для "Вымпелкома" станут увеличение абонентской базы, рост сетей и привлечение новых доходов от цифровых услуг. Что-то менять с учетом уже сложившегося распределения абонентов могут только сделки M&A, признал оператор, а у "Вымпелкома" таковые не просматриваются (сделками всегда славилась МТС).

"Размер абонентской базы и доходность еще долгое время будут оставаться ядром телекома. И оно будет давать определенный рост", - говорил глава "Вымпелкома" Василь Лацанич в интервью "Интерфаксу" в феврале.

То, что "Вымпелком" хоть и понимает, что без приобретений сильного сдвига не будет, но покупок при этом не планирует, Лацанич подтвердил и в конце года. В декабре в Forbes вышло интервью главы Альфа-банка Владимира Верхошинского, где менеджер рассказал, как обсуждал с Лацаничем свое неприятие "моды" на экосистемы:

"Мы просто сидели с Василем Лацаничем и говорили. Я сказал, что не буду делать виртуального мобильного оператора, а Василь решил не делать банк. Мы сделали такое совместное партнерство, проект. Сейчас мы арендовали отдельную площадку, выделили инфраструктуру на двоих. Все расходы на двоих. Все доходы на двоих. Сейчас там больше 120 человек, 50 из них full time живут там".

Позже Лацанич сказал журналистам, что выбор партнера обусловлен не общими акционерными корнями, как все подумали, а тем, что именно Альфа-банк для развития финтех-направления кажется оператору лучшим. Пока готовых совместных проектов "на полке" не лежит, но работа идет бурно, сказал он. И подтвердил, что какие-то вещи надо делать тем, кто умеет это лучше.

Материнский холдинг "Вымпелкома", VEON, тоже представил в 2019 году новую стратегию, проиллюстрированную как раз пирамидой, в основании которой лежит фундаментальный бизнес - обеспечение и развитие связи, в середине - цифровая трансформация бизнеса. Верхушкой пирамиды станет приобретение активов и развитие "ноу-хау", причем именно это направление станет двигателем роста рентабельности компании в долгосрочной перспективе.

В конце ноября свою стратегию обновила и МТС. В основе стратегии (компания назвала ее CLV 2.0, где CLV - это Customer Lifetime Value или срок жизни абонента, а пояснение 2.0 отражает новый взгляд на цифровой телеком) тоже будет сохранение фокуса на основном бизнесе - телекоммуникационном.

Ничего необычного: как и "Вымпелком", МТС будет опираться на свой основной бизнес. Разница в том, что для создания экосистемы "Вымпелком" никаких активов не купил, а МТС очень активна на M&A рынке.

Например, МТС выкупила почти весь одноименный банк у материнской АФК "Система" . Сначала у оператора была миноритарная доля, летом 2018 года она выросла до 55%, а в феврале этого года МТС получил практически весь актив: АФК продала 39,5% банка за 11,4 млрд руб., оставив себе лишь незначительный пакет. На основе этого актива МТС развивает финтех-направление.

Облачное направление МТС также развивает за счет купленных активов - "Авантажа" и "ИТ-Града". "Авантаж" был куплен еще в 2018 году за 8,9 млрд руб., сделка по "ИТ-Граду" прошла уже в этом году. Также в 2019 году оператор поменял и организационную структуру, решив усилить направления, отвечающие за экосистемы цифровых продуктов. "Выделяя продуктовые команды с целевыми компетенциями, мы делегируем им значительные полномочия, возможности самостоятельного принятия решений и быстрого реагирования на вызовы рынка", - объяснял президент МТС Алексей Корня. Вице-президентом по облачным и цифровым решениям наняли Дмитрия Халина из Microsoft.

Медийный бизнес МТС предполагает развитие собственного контента, сохранение позиций в тройке лидеров платного ТВ и планы по вхождению в тройку лидеров ОТТ-сервисов. МТС пообещала в следующем году вывести на рынок новый медийный бренд. Из сделок в этом направлении была покупка "Кинополиса" летом у структур АФК "Система" за 2 млрд руб.

А четвертый сегмент - классический телеком - будет развиваться по популярному сейчас у операторов сценарию: за счет увеличения доходов с одного абонента. "Вымпелком" тоже решил сосредоточиться на принципе "лучше качество, чем количество" - то есть оператору важно не наращивать абонентскую базу, а увеличивать количество только тех клиентов, которые пользуются сразу несколькими услугами "Билайна" и, соответственно, приносят большую выручку. То есть в основе пирамиды была и будет связь.

"Мегафон" никакую пирамиду в своем бизнесе не выстраивает, или, по крайней мере, не сообщает об этом публике. После ухода с биржи, несмотря на обещания руководства продолжать встречаться с прессой и обсуждать операционные итоги поквартально, компания стала все реже и реже рассказывать о своих стратегических планах. Пока "Мегафон" продолжает придерживаться уже объявленной стратегии цифровой трансформации и обзаводиться новыми партнерами.

Но у "Мегафона", в отличие от конкурентов, есть e-commerce (правда, и МТС, хотя и продала свою долю в Ozon, не исключает каких-то приобретений в этой сфере в дальнейшем). "Мегафон" в этом году закрыл сделку с Alibaba (в СП участвуют также Mail.ru Group и РФПИ), и, как сообщил РБК со ссылкой на данные компании, AliExpress Россия за год увеличила количество пользователей на 30%. Оператор уверен, что опыт всех участников этого СП позволит создать выгодные условия для потребителей в РФ и предпринимателей.

При этом "Мегафон" тоже оговаривается: "Нашим главным приоритетом остается предоставление абонентам максимально быстрой и устойчивой связи, для чего мы постоянно инвестируем в развитие инфраструктуры и внедрение инновационных технологий" (такая цитата Геворка Вермишяна приводится в пресс-релизе по итогам III квартала).

Также интересен и другой факт. Выступая осенью на конференции GSMA Mobile 360 Series - Eurasia Вермишян предложил конкурентам совместно развивать сервисы на базе новых технологий. Например, при использовании технологии big data операторы могут быть полезны не только своим клиентам, но и большим корпорациям. Значит, если таких данных будет больше, то операторы смогут предлагать услуги лучшего качества. Данные, которыми обладают операторы, в совокупности могут быть более ценным ресурсом по сравнению с их селективным использованием каждым игроком. "Где-то мы конкурируем, а где-то нам надо коллаборироваться не только с партнерами, но и друг с другом, и с другими телеком-компаниями", - заявил Вермишян.

Пока операторы сотрудничали лишь в части совместного использования частот и инфраструктуры, а также в случае необходимости отстаивать позицию отрасли в споре с регулятором (примеры - "закон Яровой", национальный роуминг и другие случаи). Но призыв совместно работать в области данных, информации, которую генерируют абоненты, прозвучал в этом году впервые.

"Саечка за испуг"

МТС подробно рассказала инвесторам о своей новой стратегии в конце ноября. Утром перед презентаций компания объявила, что продала свою "дочку" на Украине ("Vodafone Украина", второй по величине оператор мобильной связи в стране) азербайджанскому оператору Bakcell за $734 млн. По итогам сделки акционеры МТС получат спецдивиденды на 26,5 млрд руб.

Оператор заявил, что сделка "комплементарна обновленной стратегии МТС, которая предполагает концентрацию усилий на российском рынке, генерирующем более 90% выручки группы". За рубежом у МТС остался только бизнес в Армении (причем в этом году компания довела свою долю в нем до 100%) и Белоруссии. Раньше МТС пришлось уйти из Узбекистана (продав там бизнес за символический доллар и заплатив за урегулирование коррупционного скандала $850 млн) и из Туркмении.

Зато дивиденды МТС будут выше. Компания приняла весной новую дивидендную политику на 2019-2021 г.г. и теперь будет платить акционерам не менее 28 рублей на одну обыкновенную акцию (56 рублей на АДР) в год. Доходность по акциям МТС сохранится в ближайшие годы на высоком уровне, считают аналитики "Атона".

Но у инвесторов МТС в 2019 году был и повод поволноваться: в течение почти 9 месяцев компания думала об уходе с NYSE. Движение котировок акций оператора в течение всей весны и лета зависело главным образом именно от этого вопроса (а не от, например, квартальных операционных результатов).

МТС объявила о том, что оценит целесообразность листинга на NYSE и может сделать Мосбиржу основной площадкой для торговли ценными бумагами, в феврале. Компания пояснила, что листинг в США обходится ей дорого, а основной акционер АФК "Система" Владимир Евтушенков говорил, что с учетом геополитической ситуации надо бы возвращаться "в родное лоно", тем более что именно на российском рынке оператор генерирует 90% выручки. Некоторые связывали это намерение и с "узбекским делом", по которому МТС выплатила американскому регулятору $850 млн, хотя представить себе, что крупные компании руководствуются в своих действиях не выгодой, а принципом "назло маме отморожу уши", сложно.

Компания проводила консультации с инвесторами и даже некоторое время в качестве альтернативы NYSE рассматривала LSE. В обзоре БКС в этой связи говорилось, что опрос инвесторов, проведенный аналитиками в марте, показал: в Европе и Великобритании готовы перейти на местную российскую биржу, а инвесторы из США - нет. То есть пул покупателей акций МТС стал бы ограниченным.

Какие бы соображения в итоге ни возобладали, но МТС от идеи делистинга на NYSE отказалась. 25 октября совет директоров компании решил структуру листинга не трогать. Президент МТС Алексей Корня объяснил решение не только желаниями большинства инвесторов. "Текущая структура листинга комплементарна новой цифровой стратегии развития группы МТС, подразумевающей создание множества инновационных сервисов для различных отраслей экономики и широких возможностей для привлечения международных инвесторов, специализирующихся на вложениях в технологический сектор", - заявил он.

Ценой собственного капитала

Единственным оператором, который входит в 2020 год без обновления своей стратегии, оказался "Ростелеком" . Оператор обещал представить ее до конца I полугодия 2020 года - после того как консолидирует 100% Tele2. То есть новая стратегия будет писаться уже на всю группу, в том числе у компании появится и новая финансовая модель, которая может изменить и базу для дивидендных выплат, говорил инвесторам президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Tele2, превративший несколько лет назад "большую тройку" в "большую четверку", ударно завершает 2019 год. Во-первых, Tele2 - единственный российский оператор, у которого выручка растет двузначными темпами (в III квартале 2019 года она увеличилась на 15,5%, до 43,1 млрд руб.). Этот темп Tele2 планирует сохранить и в следующем году. Во-вторых, прояснились все детали сделки по поглощению оператора "Ростелекомом". Хотя формально сделка завершится в начале 2020 года, никаких сюрпризов в отношении параметров уже не осталось - "Ростелеком" получит 100% Tele2, а объединенная компания станет крупнейшим по объему выручки телеком-оператором на российском рынке (совокупно около 500 млрд рублей).

С 2014 года "Ростелеком" владеет 45% Tele2. Оставшуюся долю, принадлежащую Tele2 Russia Holding AB (этим активом владеют ВТБ , Invintel B.V. Алексея Мордашова и банк "Россия" Юрия Ковальчука и партнеров), "Ростелеком" получит частично за наличные, частично - за свои собственные акции. ВТБ войдет в капитал "Ростелекома" как минимум на 4 года. 42 млрд рублей, за которые будут выкуплены 17,5% акций Tele2, "Ростелеком" привлечет в кредит, а за те акции, которые получит от ВТБ, отдаст банку долю в своем капитале за счет размещения допэмиссии.

Разговоры о том, что "Ростелеком" увеличит свое участие в Tele2, появились еще в начале 2017 года, когда президентом госоператора стал Михаил Осеевский из ВТБ. Многие сочли тогда этот переход логичным: менеджер, как предполагалось, сумеет решить вопрос с пакетом банка в Tele2. По факту пусть и не быстро, но этот вопрос он решил, причем отделавшись лишь сравнительно небольшим кредитом (правда, из-за сделки оператор не будет платить акционерам промежуточные дивиденды, но обещает выплатить всю сумму за 2019 год летом).

Зато в перспективе акционеры, возможно, будут получать больше пяти рублей на акцию. Сейчас дивполитика предусматривает, что "Ростелеком" платит не менее 75% свободного денежного потока, но после сделки компания обновит финансовую модель и в качестве базы для выплат будет уже консолидированный денежный поток и консолидированная чистая прибыль. "Думаю, что в перспективе, конечно, результаты деятельности Tele2 будут одним из источников выплаты дивидендов", - говорил Осеевский в ноябре.

Аналитики же считают, что структура сделки может оказаться невыгодной миноритариям, поскольку их доли в результате допэмиссии размоются, а сам "Ростелеком" получит взамен нагруженный долгами актив на высококонкурентном рынке. "То есть в этой истории больше государственных интересов, чем экономической целесообразности", - полагает инвестиционный менеджер "Открытия брокер" Тимур Нигматуллин.

Для журналистов "Ростелеком" стал в 2019 году более закрытым - компания перестала устраивать для прессы ежеквартальные встречи с менеджментом. Следующая возможность задать вопросы может появиться у прессы только на презентации новой стратегии. Пока о ней лишь известно, что после покупки Tele2 сохранит свой бренд и маркетинговую стратегию, а также менеджмент, который, как говорил Осеевский, сумел привести компанию к впечатляющим темпам роста.

"Tele2 же будет дополнительным активом. То, что "Ростелеком" намерен сохранить бренд Tele2, означает, что они не будут менять потребительскую стратегию мобильного оператора, однако в перспективе на базе Tele2 потенциально смогут получать госконтракты в области сотовой связи и предлагать пакетные услуги ведомствам с мобильной связью", - говорил аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Также не будет существенно меняться и ориентация "Ростелекома" на digital: оператор будет по-прежнему фокусироваться на цифровой экономике и пытаться перейти от позиционирования себя как телефонного оператора к цифровой компании, что логично на фоне ежегодного 10%-ного падения выручки от фиксированной связи.

5G и ныне там

Впрочем, в 2019 году не обошлось и без ставшего уже привычным диалога операторов с государством. На этот раз - по частотам для 5G. В коммерческую эксплуатацию этот стандарт связи уже запустили в ряде стран, в России же ситуация за год не сдвинулась ровным счетом ни на шаг - нужный диапазон частот занят.

В течение всего года операторы демонстрировали свои 5G-возможности. "Ростелеком" и "Мегафон" совершили в июне первый международный звонок, "Вымпелком" организовал медицинский консилиум с использованием 5G при проведении хирургической операции, МТС организовала междугородний голографический телемост. Но, к сожалению, никаких коммерческих предложений пока нет, и вряд ли они появятся в новом году. По сути, единственное, к чему пришли компании за прошедший год - это понимание того, что действовать нужно сообща.

"Четверка" (МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и "Ростелеком" со своей уже почти "дочкой" Tele2) договорилась, что разумно и целесообразно не создавать одного оператора, инфраструктурой которого будут пользоваться все игроки, а вместе расчищать спектр. То есть модель инфраструктурного оператора, на которой настаивали сначала "Ростелеком" и "Мегафон", но к которому не нашлось желающих присоединяться, будет работать в рыночной манере: инвестировать и строить будут по отдельности, а вот расчищать спектр - вместе.

С этой идеей компании пойдут в Минкомсвязи, в администрацию и правительство, надеясь объяснить, что 5G - потребность страны. "Потребность страны - запустить 5G как можно скорее; позиция индустрии - что это самый лучший способ его запустить", - говорил журналистам Василь Лацанич.

Соглашение о намерениях создать такое СП с равными акционерными долями операторы подписали в середине декабря. СП займется расчисткой спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц и 24,25-29,5 ГГц во всех регионах России, а также в иных возможных диапазонах, пригодных для создания сетей 5G. То есть надежда на то, что операторы получат нужный диапазон (предпочтительным является 3,4-3,8 ГГц), есть. Правда, силовые ведомства, чьи структуры и занимают сейчас эти частоты, навстречу операторам пока не пошли.