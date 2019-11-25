МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" продает свой телекоммуникационный бизнес на Украине (работает под брендом Vodafone) азербайджанскому оператору, акционеры российской компании по итогам сделки получат спецдивиденды.

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса. В рамках соглашения МТС через свою 100%-ную дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продает 100%-ную долю в компании Preludium BV (Нидерланды), единственном акционере ПрАО "ВФ Украина", за $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн. Передача акций пройдет в ближайшее время, отмечает МТС.

23 ноября совет директоров МТС рекомендовал утвердить специальные дивиденды в размере 26,48 млрд рублей по итогам девяти месяцев текущего года с учетом сделки и финрезультатов компании. Компания планирует выплатить 13,25 рубля на акцию и 26,5 рубля на ADR.

Совет рекомендовал назначить на 6 декабря дату закрытия реестра для участия во внеочередном собрании акционеров, а на 10 января 2020 года - дату закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение спецдивидендов.