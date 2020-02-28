Сроки запуска 5G в российских городах собрались сдвинуть на два года

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Сроки запуска сетей 5G в 10 российских городах-миллионниках могут быть сдвинуты на 2024 год, сообщила директор по стратегическому развитию ПАО "Ростелеком" Алеся Мамчур в ходе делового завтрака Fitch Ratings, посвященного телеком-сектору.

При этом в нацпрограмме "Цифровая экономика" сейчас прописано, что покрытие такого количества городов 5G должно быть обеспечено к 2022 году.

"Сроки по покрытию двигаются. Планы становятся чуть менее амбициозными. И планы по покрытию 10 городов-миллионников озвучиваются на 2024 год. Прежде всего (это - ИФ) связано с перспективами использования отечественного оборудования для развития 5G и с вопросами выделения частот", - сказала Мамчур.

Она пояснила журналистам, что новые сроки уже прописаны в дорожной карте "Мобильные сети связи пятого поколения", предложенной "Ростелекомом" и "Ростехом". При этом правительство еще не одобряло эту дорожную карту, но документ был внесен в Минкомсвязи.

Участники рынка и регулятор обсудят в связи с этим соответствующие корректировки в нацпрограмму, сказала Мамчур.

Вопрос выделения частот для этой технологии пока не решен из-за разногласий Минкомсвязи и силовых ведомств, использующих сейчас самый перспективный диапазон частот для 5G - 3,4-3,8 ГГц. Ранее вице-премьер по ОПК Юрий Борисов заявлял, что частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц не будут массово расчищать для гражданской отрасли.

Ранее газета РБК сообщала, что Госкомиссия по радиочастотам на заседании 10 марта может утвердить новую схему распределения частот для развития сетей связи 5G, по которой операторы без дополнительных аукционов смогут развивать сети нового поколения на уже выделенных им частотах 2G, 3G или 4G. По данным издания, в связи с этим ГКРЧ может отказаться от планов по проведению в 2020 году первых аукционов на частоты 5G и вместо этого предоставить совместному предприятию "большой четверки" операторов связи масштабные дополнительные тесты.

Новая схема распределения предполагает выделение частот 24,25-24,65 ГГц неопределенному кругу лиц, в том числе "для создания технологических связей" - таким образом, претенденты смогут получить ресурс без торгов, направив в ГКРЧ соответствующую заявку.

Одновременно ГКРЧ планирует выделить компании "Новые цифровые решения", которое является совместным предприятием "Ростелекома" и ПАО "Мегафон" для развития 5G, а также "Роскосмосу" полосу 24,65-29,5 ГГц до марта 2021 года, чтобы в рамках тестирования уточнить характеристики радиоэлектронных средств 5G операторов, чтобы они не создавали помех передатчикам "Роскосмоса".

Так называемый "золотой диапазон" частот комиссия выделять пока не собирается.

Ранее операторы "Ростелеком", "Мегафон", ПАО "Вымпелком" и ПАО "МТС" подписали меморандум о намерении создать СП с равными акционерными долями для расчистки спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц и 24,25-29,5 ГГц во всех регионах России, а также в иных возможных диапазонах, пригодных для создания сетей 5G.

Предприятие может быть создано на базе "Новых цифровых решений", но, если участники меморандума по каким-либо причинам не смогут договориться об этом варианте, в этом случае будет создано отдельное, новое СП.

Ранее сообщалось о планах разработки отечественного оборудования для 5G госкорпорацией "Ростех" совместно с концерном "Созвездие", а также МТС совместно с ГК "Элемент" и "Сколтехом".