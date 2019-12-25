ЦБ обдумывает покупку бизнес-центра "Оружейный" и перевода туда 8500 сотрудников

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Чтобы собрать рассредоточенные по Москве подразделения Банк России обдумывает покупку бизнес-центра "Оружейный" на Садовом кольце. Если сделка состоится, регулятор освободит 11 зданий, а в "Оружейном" будут работать около 8500 сотрудников, рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"У нас сейчас 35 зданий по Москве. Действительно мы уже некоторое время рассматриваем проект, который нам позволит собраться воедино. Мы разбросаны по городу, некоторые здания устаревшие. С одной стороны, чтобы улучшить и кросс-функциональное взаимодействие между нашими структурными подразделениями, с другой, - чтобы сократить издержки, и не только транспортные, но и на поддержание такой разрозненной инфраструктуры", - сказала она.

Регулятор рассчитывает сохранить несколько исторических зданий, в том числе главный офис на Неглинной улице и здание в Настасьинском переулке, где будет оборудован музей, а также специализированные объекты со спецоборудованием и режимом, в том числе хранилища и центры обработки данных.

Если переезд состоится, ЦБ бесплатно передаст освободившиеся здания правительству, и их можно будет продать на рынке.

Переговоры по покупке "Оружейного" продолжаются, остаются не решенные вопросы, отметила Набиуллина."У нас дедлайна нет, это решение должно нам подходить по всем параметрам. Были варианты, могу сказать, и в том числе построить здание, но, честно говоря, строительство - это большие риски. В общем, мы отказались от этих идей", - добавила председатель Банка России.

Ранее о планах ЦБ купить "Оружейный" рассказывали источники "Интерфакса". Информированный о планах регулятора собеседник говорил, что сделка может состояться до конца 2019 года и ее сумма может составить примерно 88 млрд рублей. О переговорах ЦБ с нынешними владельцами здания - "Мегафоном" и Сбербанком - в июне рассказывали другие источники.