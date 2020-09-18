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ЦБ потерял интерес к покупке бизнес-центра "Оружейный" в Москве

ЦБ потерял интерес к покупке бизнес-центра "Оружейный" в Москве
Вид на деловой центр "Оружейный" в Москве
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ изучает вопрос о переводе части своих сотрудников на удаленный режим работы на постоянной основе, сделка по покупке бизнес-центра "Оружейный" потеряла актуальность, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.

"Мы также переводили значительную часть своих сотрудников на удаленный режим работы, для этого пришлось поменять некоторые бизнес-процессы, где-то улучшить техническое оснащение. И в целом уроки пандемии показывают, что значительная часть работы без ущерба для качества может быть на постоянной основе переведена на удаленный режим", - сказала она.

"Это зависит от характера работы, не все могут быть переведены на удаленный режим, но значительная часть может быть переведена. Мы сейчас этот вопрос внутри ЦБ обсуждаем и примем некоторые решения для этого. А сделка по покупке здания (БЦ "Оруженый" - ИФ), мы считаем, потеряла свою актуальность", - отметила Набиуллина.

ЦБ РФ планировал перевести 8,5 тыс. сотрудников в БЦ "Оружейный" в центре столицы, если сделка состоится.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Москва

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