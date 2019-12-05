Сделку по покупке ЦБ бизнес-центра "Оружейный" оценили в 88 млрд рублей
Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Банк России планирует до конца 2019 года купить бизнес-центр "Оружейный" на Садовом кольце. Сумма сделки может составить около 88 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с планами регулятора.
В момент заключения договора ЦБ оплатит 90% стоимости недвижимости, остальные 10% внесет после регистрации прав на нее, добавил собеседник агентства.
Два консультанта рынка недвижимости подтвердили, что такая сделка готовится, но не назвали сроков ее завершения и сумму.
ЦБ в ответ на запрос "Интерфакса" о сроках и сумме сделки повторил свой комментарий, который уже давал в июне в связи с появлением информации о переговорах по "Оружейному": "В настоящее время Банк России рассматривает варианты оптимизации портфеля недвижимости в Москве для максимально эффективного размещения сотрудников. На текущий момент принятых решений нет".
"Принимая во внимание, что все помещения в МФК "Оружейный" с отделкой, оценка одного квадратного метра общей площади здания составляет 400 тысяч рублей", - сообщил "Интерфаксу" директор направления продажи и приобретения отдела по работе с офисными помещениями CBRE Александр Пятин. Общая площадь бизнес-центра, согласно его сайту, составляет 175,272 тыс. кв. м (что соответствует стоимости примерно в 70 млрд рублей при оценке в 400 тыс. руб. за 1 кв. м).
Ранее сообщалось, что Банк России рассчитывает в будущем собрать свои многочисленные разрозненные подразделения, расположенные в различных зданиях вне головного офиса на Неглинной, в единой локации - бизнес-центре "Оружейный" по адресу Оружейный пер., 41.
О том, что ЦБ ведет переговоры о приобретении бизнес-центра на Садовом кольце с его нынешними владельцами - "Мегафоном" и Сбербанком России, в июне 2019 года "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с планами регулятора, и подтвердили два собеседника среди консультантов рынка недвижимости. Речь шла именно о покупке "Оружейного", а не аренде части этажей. Предполагалось, что ЦБ не будет делить площади с занимающими их ныне "Мегафоном" и Сбербанком. По разным данным, Банк России может переехать в "Оружейный" в 2020-2021 годах.
Головной офис Банка России расположен в Москве на Неглинной улице, там находится кабинет председателя ЦБ и проходят заседания совета директоров. В последние годы портфель объектов недвижимости рос вместе с кругом полномочий ЦБ, который превратился в мегарегулятора финансовых рынков. Банку России отошли функции и здания ФСФР, страхового надзора, появлялись и новые подразделения, сотрудников которых размещали в многочисленных офисах ЦБ в Москве.
Всего у ЦБ в столице 27 объектов недвижимости, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".
"Оружейный" - проект компании "Дон-строй". После кризиса 2008-2009 годов права на объект перешли за долги Сбербанку и структурам Алишера Усманова. В 2016 году "Мегафон" заплатил $282 млн за 49,999% акций кипрской Glanbury Investments Ltd., владеющей 100% ЗАО "Садовое кольцо", на балансе которого находится бизнес-центр. Таким образом, без учета возможной премии за размер пакета, вся компания - владелец "Оружейного" на тот момент оценивалась почти в $565 млн.
В 2017 году "Мегафон" завершил переезд в "Оружейный" из старого офиса на Кадашевской набережной и других московских локаций, заняв в новом бизнес-центре почти полтора десятка этажей.
Для Сбербанка (ЦБ - его основной акционер), в отличие от "Мегафона", бизнес-центр на Садовом не является головным офисом. Он по-прежнему расположен на улице Вавилова.