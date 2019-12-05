Сделку по покупке ЦБ бизнес-центра "Оружейный" оценили в 88 млрд рублей

Бизнес-центр "Оружейный" на Садовом кольце Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Банк России планирует до конца 2019 года купить бизнес-центр "Оружейный" на Садовом кольце. Сумма сделки может составить около 88 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с планами регулятора.

В момент заключения договора ЦБ оплатит 90% стоимости недвижимости, остальные 10% внесет после регистрации прав на нее, добавил собеседник агентства.

Два консультанта рынка недвижимости подтвердили, что такая сделка готовится, но не назвали сроков ее завершения и сумму.

ЦБ в ответ на запрос "Интерфакса" о сроках и сумме сделки повторил свой комментарий, который уже давал в июне в связи с появлением информации о переговорах по "Оружейному": "В настоящее время Банк России рассматривает варианты оптимизации портфеля недвижимости в Москве для максимально эффективного размещения сотрудников. На текущий момент принятых решений нет".

"Принимая во внимание, что все помещения в МФК "Оружейный" с отделкой, оценка одного квадратного метра общей площади здания составляет 400 тысяч рублей", - сообщил "Интерфаксу" директор направления продажи и приобретения отдела по работе с офисными помещениями CBRE Александр Пятин. Общая площадь бизнес-центра, согласно его сайту, составляет 175,272 тыс. кв. м (что соответствует стоимости примерно в 70 млрд рублей при оценке в 400 тыс. руб. за 1 кв. м).

Ранее сообщалось, что Банк России рассчитывает в будущем собрать свои многочисленные разрозненные подразделения, расположенные в различных зданиях вне головного офиса на Неглинной, в единой локации - бизнес-центре "Оружейный" по адресу Оружейный пер., 41.

О том, что ЦБ ведет переговоры о приобретении бизнес-центра на Садовом кольце с его нынешними владельцами - "Мегафоном" и Сбербанком России, в июне 2019 года "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с планами регулятора, и подтвердили два собеседника среди консультантов рынка недвижимости. Речь шла именно о покупке "Оружейного", а не аренде части этажей. Предполагалось, что ЦБ не будет делить площади с занимающими их ныне "Мегафоном" и Сбербанком. По разным данным, Банк России может переехать в "Оружейный" в 2020-2021 годах.