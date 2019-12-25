Глава Газпромбанка назвал покупателей 6,6% акций "Газпрома"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Квазиказначейский пакет акций "Газпрома" в размере 6,6% капитала, который в этом году в два приема продали структуры монополии, приобрел консорциум инвесторов, сообщил "Интерфаксу" глава Газпромбанка Андрей Акимов.

В основном это российские инвесторы, в том числе пенсионные фонды, сообщил он.

Как сообщалось, объем выручки "Газпрома" от двух сделок в сумме составил 326,7 млрд рублей. Газпромбанк был организатором этих продаж.

Акимов состоявшимися в июле и ноябре сделками удовлетворен: "Продали хорошо. "Газпром" счастлив. "Газпром" получил чудесные результаты. Все довольны!". Он утвердительно ответил на вопрос, участвовал ли консорциум в обоих раундах продажи "квазиказначеек" "Газпрома". "Конечно!", - сказал Акимов.

Интерес к размещению проявляли и западные инвесторы, отметил глава ГПБ, напомнив, что "в акциях "Газпрома" сидят и американские фонды". Но в основном участники сделок - российские инвесторы, сказал он.

Если расценивать консорциум инвесторов, собравший 6,6% "Газпрома" в два приема, как единого акционера, то это второй по величине совладелец монополии после государства. РФ контролирует 50,23% акций "Газпрома": напрямую через Росимущество (38,37%), а также через компании с госконтролем АО "Роснефтегаз" (10,97%) и АО "Росгазификация" (0,89%). Free float по итогам июльской и ноябрьской сделок сам "Газпром" оценивает в 49,61%.