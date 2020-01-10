Биржа отказалась считать прозрачной продажу 6,6% акций "Газпрома"

Мосбиржа не стала увеличивать free float "Газпрома" после продажи квазиказначейских акций из-за отсутствия информации о покупателе

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - "Московская биржа" не стала увеличивать free float "Газпрома" после сделок по продаже 6,6% квазиказначейских акций компании в 2019 году с 46% до 49,61%, как об этом заявила сама газовая компания, из-за того, что покупатель пакета не был раскрыт.

Об этом в пятницу сообщило издание "Форбс" со ссылкой на источники. Эту информацию также подтвердили "Интерфаксу" один из участников индексного комитета биржи, который дает рекомендации торговой площадке по таким вопросам, и представитель самой "Мосбиржи".

По данным "Московской биржи" на 10 января 2020 года, free float "Газпрома" до сих пор составляет 46%, как и до продажи 6,6% акций.

"Московская биржа при пересмотре показателей free float акций основывается на рекомендациях индексного комитета и раскрытой эмитентами и инвесторами информацией, позволяющей квалифицировать пакеты ценных бумаг, что предусмотрено методикой расчета коэффициентов free float", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Мосбиржи".

В свою очередь участник индексного комитета пояснил "Интерфаксу", что комитет в ноябре рекомендовал не увеличивать free float. "Причина в том, что нет никаких признаков того, что бумаги были проданы в рынок. Наоборот, сам "Газпром" говорил о стратегических инвесторах", - пояснил собеседник агентства это решение.

При этом сам "Газпром" настаивает, что доля акций в свободном обращении, по оценке компании, составляет 49,61% уставного капитала. "Комментировать методику расчета, утвержденную "Московской биржей", считаем некорректным", - сообщили "Интерфаксу" в управлении информации "Газпрома".

Как сообщалось ранее, "Газпром" в ходе двух сделок в июле и ноябре 2019 года продал свои квазиказначейские акции общим объемом 6,6% уставного капитала. Так, летом "дочки" компании - Gazprom Gerosgaz Holdings B.V. и Rosingaz Limited - продали 2,93% акций газовой компании по 200,5 рубля за одну ценную бумагу (дисконт составил 5,4% к цене закрытия перед сделкой). В ноябре "Газпром" продал еще 3,59% своих акций с баланса АО "Газпром газораспределение" по 220,72 рубля за акцию (дисконт в 11%). Объем выручки "Газпрома" от двух сделок в сумме составит 326,7 млрд рублей. Организатор у обоих размещений был один - Газпромбанк .

Покупатели этого пакета акций не раскрывались. Индексный комитет принял решение не увеличивать free float в ноябре, после совершения второй сделки, а в конце декабря 2019 года глава Газпромбанка Андрей Акимов сообщил "Интерфаксу", что все 6,6% капитала "Газпрома" приобрел консорциум инвесторов, уточнив, что речь идет о российских инвесторах, в том числе пенсионных фондах.

В "Мосбирже" напомнили, что коэффициенты free float пересматриваются один раз в квартал, следующий плановый пересмотр free float состоится в конце февраля.

Если расценивать консорциум инвесторов, собравший 6,6% акций "Газпрома" в два приема, как единого акционера, то это второй по величине совладелец монополии после государства. РФ контролирует 50,23% акций "Газпрома" - напрямую через Росимущество (38,37%), а также через компании с госконтролем АО "Роснефтегаз" (10,97%) и АО "Росгазификация" (0,89%).