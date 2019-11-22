Поиск

"Газпром" вновь продал весь объем квазиказначейских акций одному покупателю

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Итоги второго в текущем году размещения квазиказначейских акций "Газпрома" практически полностью повторили итоги первого. Вновь весь пакет достался одному покупателю, которого компания характеризует как долгосрочного инвестора, и вновь он был не назван.

"Газпром" продал 3,59% своих акций с баланса АО "Газпром газораспределение" по 220,72 руб. за акцию (дисконт в 11% к цене закрытия перед сделкой).

"Была удовлетворена одна крупная заявка, поставленная на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего". Ее размер составил 79% от общего объема итогового спроса. При этом отклонение цены размещения от средневзвешенной цены книги заявок составило 1,8%", - прокомментировал зампред "Газпрома" Фамил Садыгов, которого цитирует пресс-служба компании.

"При принятии решения о распределении акций среди инвесторов предпочтение отдавалось крупным институциональным инвесторам, ориентированным на долгосрочные вложения", - отметила монополия.

Похожий комментарий "Газпром" дал и в июле, когда он продал первую часть квазиказначейского пакета и тоже единственному покупателю. "При принятии решения о размещении мы ориентировались в первую очередь на стратегических российских инвесторов на российском фондовом рынке для избежания повышенной волатильности котировок", - сообщал тогда "Газпром".

Компания не уточняет, идет ли сейчас речь о том же покупателе, что приобрел квазиказначейки в первой сделке.

Газпром

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ вечером ушел в минус вслед за "Газпромом"

Почти половина акций "Газпрома" оказалась в свободном обращении

Почти половина акций "Газпрома" оказалась в свободном обращении

Илон Маск представил первый электрический пикап Tesla

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

АФК "Система" и РКИФ продадут 23,7% "Детского мира" по цене 91 рубль за акцию

Герман Греф назвал введение ПДН "болезненными мерами" для всех заемщиков

В Думу внесен законопроект о выпуске лекарств без согласия патентообладателя

В Думу внесен законопроект о выпуске лекарств без согласия патентообладателя

На МЦД-2 и на Рижском направлении произошел сбой в движении поездов

На МЦД-2 и на Рижском направлении произошел сбой в движении поездов

"Газпром" установил цену размещения квазиказначеек с дисконтом 11% к рынку

Бывшему топ-менеджеру "Интер РАО" Карине Цуркан предъявили обвинение в шпионаже

Бывшему топ-менеджеру "Интер РАО" Карине Цуркан предъявили обвинение в шпионаже
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');