Усманов заявил о возможности покупки "Мегафоном" IT-структуры "ИКС Холдинг"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Мегафон" может купить "ИКС Холдинг" Антона Черепенникова, при этом слияния двух активов не планируется, сообщил "Интерфаксу" основной бенефициар оператора Алишер Усманов (им бизнесмен владеет через холдинг USM).

"Слияния никакого не будет. Может быть, "Мегафон" купит "ИКС Холдинг"", - сказал Усманов, отвечая на соответствующий вопрос.

Холдинг "Интеллектуальные компьютерные системы" зарегистрирован в декабре 2018 года и на 99% принадлежит Черепенникову. Под управлением холдинга находятся 23 актива, включая ГК "Цитадель", ГК "Форпост", ГК "Криптонит". Ранее "ИКС Холдинг" выкупил у структур USM разработчика биллинговых систем АО "Петер-Сервис", а "Мегафон" продал "Форпосту" 50% компании "Кометрика".

Также "ИКС Холдинг" участвует в альянсе "Ростелекома" и "Ростеха" в области разработки и производства систем хранения данных.

Ранее информация о возможном объединении "Мегафона" с "ИКС Холдингом" появлялась в нескольких Telegram-каналах и СМИ.

"Мегафон" в 2018 году ушел с Лондонской фондовой биржи, после чего сконцентрировался на стратегических партнерствах в области электронной коммерции, "умных городов", "больших данных" и 5G.

USM владеет 70,32% "Мегафона", остальное - у дочерней структуры оператора "Мегафон Финанс".