Мегафон ушел с LSE

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Мегафон" с 5 октября прекращает листинг GDR на Лондонской бирже. 4 октября было последним днем, когда акции "Мегафона" торговались на LSE. В четверг вечером компания подтвердила, что ее бумаги прекращают котироваться на LSE с пятницы.

Ранее дочерняя компания "Мегафона" - MegaFon Investments (Cyprus) Limited (MICL) - в рамках оферты в связи с делистингом выкупила​ у миноритариев 18,6% акций оператора. Теперь доли в операторе распределены следующим образом: 56,3% "Мегафона" принадлежит холдингу USM Алишера Усманова, 22,52% - MICL, 18,96% - Газпромбанку . По итогам выкупа акций у миноритариев осталось 2,2% акций компании. Миноритарии, которые отказались принимать участие в выкупе акций телеком-оператора, останутся собственниками ценных бумаг и сохранят право голоса по ним. При желании они также смогут обменять их на акции, которые торгуются на Московской бирже, сообщил "Мегафон".

О том, будет ли компания проводить делистинг с "Московской биржи", решения пока нет, сообщал "Мегафон" ранее.

На LSE "Мегафон" вышел в 2012 году. А в середине июля 2018 года совет директоров "Мегафона" проголосовал за делистинг акций оператора с LSE, определив, что статус публичной компании "не является приоритетной стратегической задачей". Официально причиной делистинга компания назвала желание сфокусироваться на реализации стратегии цифровой трансформации, которая была принята в мае 2017 года. Эта стратегия, как объяснял Вермишян, может предусматривать ввод экспериментальных продуктов и решений, расширение партнерств с госкорпорациями, проведение сделок с более высоким уровнем риска, M&A с негарантированным объемом синергии, а также вызвать необходимость аккумулировать, а не распределять доступные денежные средства.

Например, в июне "Мегафон" закрыл сделку по созданию СП со структурами "Ростеха", ГПБ и USM на базе Mail.ru Group. Новая структура - "МФ Технологии" - займется развитием цифровых услуг, в том числе финансовых, и реализацией проектов в сфере цифровой экономики. 100%-ная "дочка" "Мегафона" - Lefbord Investments Limited - получила 45% в СП, ГПБ - 35%, USM - 9%, а "Ростех" - 11%.

В сентябре стало известно об участии "Мегафона" в СП c Российским фондом прямых инвестиций, Alibaba Group и Mail.Ru Group в области e-commerce. СП будет построено, в том числе, на текущем бизнесе AliExpress в России, в его рамках планируется расширить экосистему и возможности повседневного использования сервиса за счет инвестирования в другие бизнесы совместно с Mail.Ru Group, включая FoodTech и другие направления.

У "Мегафона" также есть партнерские отношения и с государственным ПАО "Ростелеком" . Они сотрудничают в области развития сетей стандарта 5G. Обе компании также активно участвует в реализации программы "Цифровая экономика", рассчитанной до 2024 года.

"Мегафон" - второй по величине российский оператор сотовой связи, 99% его бизнеса приходится на РФ (компания также присутствует на рынках Таджикистана, Абхазии и Южной Осетии). Выручка "Мегафона" во II квартале 2018 года выросла на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 81,9 млрд рублей. Показатель OIBDA увеличился на 5,4% и составила 32,26 млрд рублей.