USM Усманова стал владельцем "ИКС Холдинга"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Холдинг USM Алишера Усманова стал владельцем 100% "ИКС Холдинга", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". С 15 сентября ООО "ИКС Холдинг" принадлежит ООО "ЮэСэМ Телеком". Сделка, о которой было объявлено в конце апреля, закрылась.

В USM подтвердили "Интерфаксу" закрытие сделки.

"16 сентября завершена сделка по вхождению "ИКС Холдинга" в состав USM. Мы рады приветствовать ведущую компанию российской ИКТ-отрасли в периметре группы. Сделка открывает для USM новые возможности для достижения лидерства на цифровом рынке России, СНГ и Восточной Европы", - заявил через пресс-службу гендиректор USM Иван Стрешинский.

Весной говорилось, что сделка пройдет через обмен долей акций компаний: "ИКС Холдинг" становится подразделением "ЮэСэМ Телеком", основатель IT-холдинга Антон Черепенников получит 10% акций "ЮэСэМ Телеком", которому принадлежит 100% оператора ПАО "Мегафон".

Также сообщалось, что в рамках сделки Стрешинский возглавит "ЮэСэМ Телеком", а Черепенников станет операционным директором "ЮэСэМ Телекома" и членом совета директоров "Мегафона" (вошел в совет директоров в июне).

80% акций "ЮэСэМ Телекома" останется у USM, еще 10% - у Стрешинского.

Холдинг "Интеллектуальные компьютерные системы" был зарегистрирован в декабре 2018 года. Под управлением холдинга находятся более 30 активов, объединенных в пять субхолдингов, - YADRO, Nexign, "Цитадель", "Криптонит" и "Форпост". Также "ИКС Холдинг" участвует в альянсе ПАО "Ростелеком" и госкорпорации "Ростех" в области разработки и производства систем хранения данных.

В числе приоритетных направлений бизнеса: цифровая трансформация крупных предприятий, информационная безопасность, системы хранения данных, криптография и квантовые вычисления, машинное обучение и нейросети, блокчейн и искусственный интеллект.

Сейчас "ЮэСэМ Телеком" на 100% принадлежит ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ".

В портфель активов USM входят "Металлоинвест", "Мегафон", "Байкальская горная компания", интернет-холдинг Mail.ru Group. Основными акционерами USM являются Алишер Усманов, Владимир Скоч, Фархад Мошири и Иван Стрешинский.