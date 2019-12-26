ФАС признала HeadHunter виновной в ущемлении поставщиков софта для подбора персонала

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала, что рекрутинговый сервис HeadHunter (HH) нарушал закон о защите конкуренции, ограничивая доступ на рынок поставщикам софта для подбора персонала, говорится в сообщении регулятора.

ФАС пришла к такому выводу, рассматривая дело о нарушении антимонопольного законодательства, которое возбудила в отношении НН по заявлению неназванного хозяйствующего субъекта. Ведомство также сочло, что действия НН в том числе ущемили интересы заявителя на товарном рынке информационного взаимодействия работодателей, соискателей работы и кадровых агентств.

ФАС выдала НН предписание по этому делу.

На компанию пожаловался разработчик сервиса по автоматизированному подбору персонала. Клиенты этого сервиса - работодатели и кадровые агентства - столкнулись с проблемами при работе с сервисом по поиску работы hh.ru. HeadHunter, ссылаясь на свои условия использования сервиса, начал блокировать работодателей, использующих сторонние сервисы по автоматизированному подбору персонала при работе с сервисом по поиску работы, и предлагать взамен собственный сервис со схожим функционалом.

"При этом ООО "Хедхантер", занимающий доминирующее положение на рынке, препятствовал организации взаимодействия сторонних сервисов с собственной базой данных", - установила ФАС.

О том, что ФАС завела дело на Headhunter, Superjob и Rabota.ru, стало известно в апреле 2019 года.