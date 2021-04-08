HeadHunter не смог обжаловать решение о нарушении закона о конкуренции

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отклонил иск рекрутингового сервиса HeadHunter (HH) о признании недействительным решения Федеральной антимонопольной службы о том, что компания нарушила закон о защите конкуренции.

"Отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью",- говорится в информации на сайте суда.

Подробности дела на сайте пока не опубликованы.

ООО "Хэдхантер" 22 апреля 2020 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными. Ответчиком по делу выступает ФАС России, в качестве третьего лица указано ООО "Стафори".

"HeadHunter воспользовалcя своим законным правом по обжалованию решения ФАС о признании нашей компании нарушителем закона о конкуренции. Мы считаем такое решение необоснованным и будем добиваться его пересмотра через судебные инстанции", - сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

В декабре 2019 года ФАС признала агентство нарушителем п.9 ч.1 ст.10 закона о защите конкуренции. Действия HH привели к созданию для ООО "Стафори" "препятствий доступу на товарный рынок услуг по обеспечению информационного взаимодействия соискателей, работодателей и кадровых агентств" в интернете, что привело к ущемлению интересов компании на этом товарном рынке, сообщал регулятор.

ФАС предписала HH рассмотреть на равных и недискриминационных условиях заявки ООО "Стафори" на регистрацию учетной записи на сайте hh.ru и на регистрацию программного обеспечения "Робот Вера" в интерфейсе API сайта hh.ru при их поступлении.