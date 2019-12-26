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Группа ВЭБа стала владельцем блокпакета НПФ "Благосостояние"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - "ВЭБ-лизинг", входящий в группу ВЭБа, стал владельцем блокирующего пакета акций НПФ "Благосостояние", сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Согласно сообщению, "ВЭБ-лизинг" получил 25,00001% "Благосостояния". Право распоряжаться акциями НПФ компания получила 26 декабря.

О том, что ВЭБ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ "Благосостояние" и стать его основным участником вместе с ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и Газпромбанком, глава ВЭБа Игорь Шувалов сообщил журналистам в конце августа. Он тогда сказал, что обсуждал с Банком России, "как в системе негосударственного пенсионного обеспечения создать игрока, негосударственный фонд, которому и правительство, и ЦБ, организации-работодатели и граждане смогут доверять" и чтобы он мог избежать "неприятных ситуаций, в которые раньше попадали некоторые НПФ".

НПФ "Благосостояние" был создан в 1996 году. Он является одним из крупнейших фондов в системе негосударственного пенсионного обеспечения. По данным ЦБ за первое полугодие 2019 года, активы НПФ составляли 421,6 млрд рублей, капитал - 76,6 млрд рублей. Пенсионные резервы были равны 402,2 млрд рублей. Количество клиентов фонда на 1 июля 2019 года - 1,3 млн человек.

ВЭБ ВЭБ-лизинг НПФ Благосостояние Игорь Шувалов РЖД Газпромбанк

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