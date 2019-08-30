В ВЭБе заявили о планах купить блокпакет НПФ "Благосостояние"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - ВЭБ готовится стать акционером негосударственного пенсионного фонда - госкорпорация планирует приобрести блокирующий пакет НПФ "Благосостояние" и стать его основным участником вместе с ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и Газпромбанком, сообщил журналистам председатель ВЭБа Игорь Шувалов.

"Государственная управляющая компания (ГУК) ВЭБ.РФ работает с 1,7 трлн руб. пенсионных накоплений 39 млн граждан. Если вы посмотрите на результаты по доходности, они стабильно одни из самых высоких в системе. Но это работа в системе обязательного, государственного пенсионного обеспечения", - сказал Шувалов.

"Мы в свое время с Центральным банком обсуждали, как в системе негосударственного пенсионного обеспечения создать игрока, негосударственный фонд, которому и правительство, и ЦБ, организации-работодатели и граждане смогут доверять. А также избежать неприятных ситуаций, в которые раньше попадали некоторые НПФ", - отметил глава ВЭБа.

"Мы планируем приобрести блокирующий пакет НПФ "Благосостояние". Ориентир по срокам - один-два месяца. Мы договорились о том, что РЖД, группа ВЭБ и Газпромбанк будут основными участниками НПФ "Благосостояние". Предстоит проработать новые возможности работы с крупнейшими работодателями, которые заинтересованы в формировании пенсионных программ для своих сотрудников", - сказал Шувалов.

При этом ГУК, по словам председателя ВЭБа, переформатироваться не будет и продолжит работать с накоплениями. "Мы будем как ГУК, с одной стороны, и продолжим работу по государственному пенсионному обеспечению, и как акционер НПФ "Благосостояние", с другой стороны, будем предлагать комфортные условия гражданам по формированию будущей пенсии в рамках негосударственного пенсионного страхования", - пояснил Шувалов.

В конце 2018 года НПФ "Благосостояние" завершил процедуру акционирования и распределил 70% акций между своими акционерами. По данным "СПАРК-Интерфакс" на конец июля 2019 года, Газпромбанку принадлежит 35% фонда, "РСХБ управление активами" - 13,65%, РЖД - 17,5%. Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта и благотворительный фонд "Транссоюз" владеют по 1,75%. Кроме того, общественная организация "Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей" и ТД "РЖД" владеют по 0,29% и 0,05% соответственно. Оставшиеся 30% фонд планировал распределить среди существующих акционеров к концу 2019 года (по закону фонд имеет право распределить оставшиеся акции в течение 12-14 месяцев после акционирования).

НПФ "Благосостояние" создан в 1996 году. Фонд является одним из крупнейших в системе негосударственного пенсионного обеспечения. Согласно данным ЦБ РФ за первое полугодие 2019 года, активы НПФ "Благосостояние" составляли 421,6 млрд рублей, капитал - 76,6 млрд рублей. Пенсионные резервы были равны 402,2 млрд рублей. Количество клиентов фонда на 1 июля 2019 года - 1,3 млн человек.