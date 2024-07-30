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В периметре ВЭБа может появиться НПФ, поднадзорный Банку России

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Негосударственный пенсионный фонд (НПФ), поднадзорный Банку России, может появиться в периметре ВЭБа, сообщил в Совете Федерации глава госкорпорации Игорь Шувалов.

Сейчас "ВЭБ.РФ" в статусе государственной управляющей компании (ГУК) управляет средствами порядка 37 млн будущих пенсионеров, в том числе так называемых "молчунов", которые не выбрали для себя ни один из портфелей ГУК или портфелей частных управляющих компаний и не передали свои накопления негосударственным пенсионным фондам. В управлении ВЭБа также находятся средства граждан, выбравших один из портфелей ГУК.

В 2018 году полномочия ВЭБа как ГУК были продлены правительством на 5 лет - до 2024 года.

По словам Шувалова, в настоящий момент под управлением ВЭБа находится свыше 2 трлн рублей так называемых "молчунов". "Мы сейчас вместе с Центральным банком и под руководством министра финансов договариваемся о том, как этими средствами или большей частью этих средств нам продолжать управлять, поскольку вся статистика, вся отчетность за последние годы говорит о том, что ВЭБу, как государственной управляющей компании, удавалось добиваться больших результатов, чем негосударственным пенсионным фондам. Но ВЭБ в данном случае неподотчетен как пенсионный фонд Центральному банку. Поэтому мы выработали подходы, согласовали их, что негосударственный пенсионный фонд должен быть в периметре ВЭБа, он будет поднадзорен ЦБ РФ", - сказал Шувалов.

Он отметил, что с задачей по развитию пенсионных накоплений и вовлечению денежных средств в экономику ВЭБ будет справляться не хуже, чем негосударственные пенсионные фонды.

"Такой законодательный акт пройдет через соответствующие парламентские процедуры, просим такой подход поддержать", - сказал Шувалов.

Идея наделить ВЭБ функциями НПФ уже обсуждалась шесть лет назад. Минфин, ЦБ и новая команда ВЭБа (в мае 2018 года госкорпорацию возглавил Шувалов - ИФ) думают о судьбе "молчунов" в новой системе пенсионных накоплений, возможно наделение ВЭБа полномочиями негосударственного пенсионного фонда, рассказывал журналистам в июне 2018 года замминистра финансов Алексей Моисеев.

Вскоре после этого полномочия ВЭБа как ГУК были продлены, а в октябре того же года Моисеев сообщил, что ВЭБ останется как самостоятельный управляющий - ГУК не должен будет нести все то бремя, которое несет НПФ с точки зрения отчетности. "При этом, если ВЭБ захочет стать НПФом, он сможет это сделать, но тогда это будет отдельный НПФ, который будет регулироваться по всем правилам Центрального банка", - сказал Моисеев.

В 2019 году ВЭБ стал владельцем блокпакета НПФ "Благосостояние". Конечная цель - создать в системе негосударственного пенсионного обеспечения фонд, которому могут доверять правительство, регулятор, будущие пенсионеры и их работодатели, комментировал тогда эту сделку Шувалов. При этом ВЭБ подчеркивал, что ГУК переформатироваться не будет и продолжит работать с пенсионными накоплениями.

ВЭБ Алексей Моисеев Игорь Шувалов Минфин НПФ ЦБ РФ ВЭБ.РФ
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