Источник сообщил, что в "Шереметьево" SSJ100 перед вылетом выкатился на грунт

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В аэропорту "Шереметьево" самолет Sukhoi Superjet 100 перед взлетом выкатился за пределы рулежки и попал передней стойкой шасси на грунт, рассказал информированный источник "Интерфакса".

На борту, по его данным, было 69 пассажиров. Никто не пострадал.

"Пассажирам будет предоставлен другой самолет, и они в ближайшее время смогут вылететь к месту назначения", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел с самолетом, который должен был вылететь в Самару.