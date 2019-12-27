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ОАК планирует выпустить в 2020 году около 20 SSJ-100

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) планирует выпустить в 2020 году около 20 самолетов Sukhoi Superjet 100, заявил телеканалу "Россия 24" гендиректор компании Юрий Слюсарь.

С учетом планов Минтранса, которому до 2025 года нужно примерно 150 самолетов таких самолетах до 2025 года ради развития авиасообщения помимо Московского узла, ОАК предстоит к этому времени выпустить именно столько самолетов только на внутренний рынок, добавил он.

"Плюс мы оставляем планы в отношении внешних рынков. У нас есть направление бизнес-джета на основе этого самолета. В общем, наша задача - с 2021 года вернуться на производство минимум 30 самолетов в год", - добавил глава ОАК.

По его словам, "Суперджетами" интересуется Турция, с которой обсуждается контракт на 10 самолетов в "мокрый" лизинг (эксплуатация вместе с экипажем). Слюсарь также сообщил об интересе и со стороны других государств. "Ниша 100-местных самолетов в мире не очень большая", - отметил он.

О переговорах с Турцией Слюсарь говорил в сентябре и ноябре 2019 года.

В конце 2018 года полеты семи SSJ-100 остановил единственный их европейский эксплуатант - ирландская Cityjet, они возвращены лизингодателю, группе ВЭБ. Причина в том, что из-за долгого ожидания запчастей российские самолеты летали слишком мало.

В августе 2019 года "Ведомости" сообщили, что мексиканская Interjet, последний зарубежный эксплуатант "Суперджетов", решила все их продать.

Производителем SSJ-100 является АО "Гражданские самолеты Сухого", которое входит в ОАК.

ОАК ГСС Юрий Слюсарь Турция

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