ОАК заявила о переговорах с Турцией о поставках самолетов SSJ-100 и МС-21

МС-21 в Стамбуле в сентябре этого года

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ведет переговоры с Турцией о поставках пассажирских самолетов Sukhoi Superjet и МС-21, сообщил в субботу "Интерфаксу" глава ОАК Юрий Слюсарь.

"Да, мы обсуждаем и МС-21, и Суперджет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

В сентябре ОАК представила самолеты МС-21 и SSJ-100 на авиасалоне в Стамбуле. Для МС-21-300 полет в Турцию стал зарубежной премьерой.

МС-21-300 - базовая версия проходящего в настоящий момент испытания МС-21. Самолет сможет перевозить до 211 пассажиров на расстояние до 6 тыс. км. Начать серийное производство лайнера планируется в 2021 году.

К настоящему времени подписаны твердые контракты на поставку 175 таких самолетов: с "Авиакапитал-Сервисом" (85 штук, 50 из них для "Аэрофлота"), подконтрольной ОАК "Ильюшин Финанс Ко" (50), "ВЭБ-лизингом" (30) и "ИрАэро" (10).

SSJ-100 разработан и произведен АО "Гражданские самолеты Сухого" (входит в ОАК) при участии итальянской Leonardo-Finmeccanica.

Сейчас самолеты эксплуатируются в "Аэрофлоте" , "Газпром авиа", "Якутии", "Ямале", "ИрАэро", "Азимуте", МВД, МЧС, "СЛО Россия", "РусДжете", а также мексиканской Interjet, ВВС Таиланда и госструктурами Казахстана.