"Мегафон" привлек в свой ритейл-бизнес бывших топ-менеджеров "Магнита"

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - АО "Мегафон Ритейл", дочерняя структура оператора "Мегафон", 30 декабря учредило компанию "Цифровые девайсы", следует из материалов аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

В качестве основного вида деятельности при регистрации новое ООО указало розничную торговлю телекоммуникационным оборудованием, включая мобильные телефоны, в специализированных магазинах.

В ООО "Цифровые девайсы" 85% принадлежит "Мегафон Ритейлу", а по 7,5% - у Хачатура Помбухчана и Ильи Саттарова, выходцев из команды основателя "Магнита" Сергея Галицкого.

Помбухчан в течение 10 лет управлял финансовым блоком "Магнита" и возглавлял компанию после ухода Галицкого (в начале 2018 года тот продал почти весь свой пакет в ритейлере группе ВТБ за 138 млрд рублей), Саттаров был операционным директором сети. В марте 2019 года они пришли в группу "Дело" Сергея Шишкарева: Саттаров стал генеральным директором управляющей компании "Дело", Помбухчан был назначен исполнительным директором ООО УК "Дело". Но уже в июне стало известно, что топ-менеджеры покинули стивидорную группу.

В "Мегафоне" не ответили за запрос "Интерфакса" о целях создания новой структуры и роли Саттарова и Помбухчана как миноритарных партнеров в ней. "Мы пока не комментируем эту ситуацию", - сказал Илья Саттаров "Интерфаксу".

Директор новой компании Андрей Огурцов получал ИНН на родине "Магнита" - в Краснодарском крае. Его полный тезка возглавлял филиал Росбанка в Ростове-на-Дону и дирекцию ВТБ по Краснодарскому краю.

Сейчас "Мегафон" агрессивно развивает свою розничную сеть. Как и другие игроки "большой тройки", "Мегафон" решил сосредоточиться на "качестве" абонентской базы, стараясь не просто привлекать новых абонентов, а делать упор на высокодоходных. В 2019 году операторы стали запускать салоны нового формата (шоу-румы), где пользователям будут демонстрироваться все возможные предложения за пределами сотовой связи и доступа в интернет - от платного ТВ до банковских сервисов. Обычные же торговые точки все игроки хотят сокращать как избыточные.