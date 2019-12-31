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"Газпром" продолжит поставки газа в Армению в 2020 году на прежних условиях

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения" подписали дополнительное соглашение к контракту на поставку российского газа в республику Армения.

Как говорится в пресс-релизе "Газпрома", в соответствии с соглашением, с 1 января 2020 года цена газа на границе Грузии и Армении сохранится на уровне 2019 года.

ЗАО "Газпром Армения" - 100%-ное дочернее общество ПАО "Газпром" - поставляет газ на внутренний рынок Армении. Компания также осуществляет транспортировку, хранение, распределение и реализацию газа, реконструкцию и расширение газотранспортной системы и мощностей по подземному хранению на территории республики.

Контракт на поставку российского газа между ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения" в объеме до 2,5 млрд куб. м в год действует до конца 2020 года.

Газпром Армения

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