Медведев и Лукашенко договорились о поставках углеводородов без контрактов

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и министром энергетики Александром Новаком о конкретных поставках нефти в Белоруссию в условиях отсутствия нефтегазовых контрактов.

"Рабочие вопросы были обсуждены в продолжение переговоров с Владимиром Путиным, а также в связи с тем, что контрактов, регламентирующих работу в нефтегазовой сфере, на 1 января не заключено. Итогом разговора стала договоренность об организации конкретной работы по поставкам углеводородного сырья в Белоруссию", - сообщила пресс-служба президента Белоруссии, которую цитирует госагентство БелТА.

В сообщении отмечается, что эти же вопросы Лукашенко обсудил сегодня по телефону с Новаком. "Речь шла о конкретных графиках и компаниях, которые будут поставлять нефть в Белоруссию", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, Лукашенко поручил правительству в ближайшие часы завершить переговоры с российскими НК о поставках нефти в республику. Также президент распорядился в ближайшие дни начать альтернативный РФ импорт нефти.