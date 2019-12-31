Поиск

Медведев и Лукашенко договорились о поставках углеводородов без контрактов

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и министром энергетики Александром Новаком о конкретных поставках нефти в Белоруссию в условиях отсутствия нефтегазовых контрактов.

"Рабочие вопросы были обсуждены в продолжение переговоров с Владимиром Путиным, а также в связи с тем, что контрактов, регламентирующих работу в нефтегазовой сфере, на 1 января не заключено. Итогом разговора стала договоренность об организации конкретной работы по поставкам углеводородного сырья в Белоруссию", - сообщила пресс-служба президента Белоруссии, которую цитирует госагентство БелТА.

В сообщении отмечается, что эти же вопросы Лукашенко обсудил сегодня по телефону с Новаком. "Речь шла о конкретных графиках и компаниях, которые будут поставлять нефть в Белоруссию", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, Лукашенко поручил правительству в ближайшие часы завершить переговоры с российскими НК о поставках нефти в республику. Также президент распорядился в ближайшие дни начать альтернативный РФ импорт нефти.

Белоруссия Александр Лукашенко Александр Новак

Новости по теме

Новости

Лукашенко поручил завершить переговоры с РФ по нефти и начать альтернативные поставки

Итоги года: 2019

Рубль уверенно вырос к доллару и евро по итогам 2019 года

Рубль уверенно вырос к доллару и евро по итогам 2019 года

Инфляция в РФ в 2019 году составила 3%

Инфляция в РФ в 2019 году составила 3%

В Кремле предложили не обсуждать "апокалиптические сценарии" в переговорах с Белоруссией

Итоги года: 2019

Российские порты - маршрут к консолидации с заходом на Севморпуть

Российские порты - маршрут к консолидации с заходом на Севморпуть
Итоги года: 2019

Рост российских индексов в 2019 г. превзошел показатели ведущих мировых фондовых индикаторов

Итоги года: 2019

Российская экономика адаптировалась к новым условиям, но никого этим не обрадовала

Российская экономика адаптировалась к новым условиям, но никого этим не обрадовала
Итоги года: 2019

Государство и нефтехимия - борьба за выживание

YouTube с января ограничит сбор данных при просмотре видео для детей

YouTube с января ограничит сбор данных при просмотре видео для детей

Состояние богатейших людей мира в 2019 году выросло на четверть

Состояние богатейших людей мира в 2019 году выросло на четверть
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');