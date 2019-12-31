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Молдавия и "Газпром" продлили договор о поставках газа

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Молдавия подписала с "Газпромом" соглашение о продлении договора о поставках газа, сообщил глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан на специальном совещании в правительстве во вторник.

"Глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан проинформировал премьер-министра Иона Кику, что предприятие продлило с "Газпромом" договор на поставку газа на один год, заверив, что цена газа не будет расти. Также с "Газпромом" было подписано приложение о транзите газа через территорию Молдавии", - сообщила "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.

Молдавия будет получать ежедневно 8 млн кубических метров газа через измерительную станцию Гребенники и 4 млн куб. метров - через станцию Алексеевка. В случае необходимости объемы могут быть увеличены. Чебан также заверил, что "Молдовагаз" оплачивает топливо "Газпрому" в полном объеме.

Чебан написал на своей странице в фейсбуке, что, кроме подписания соглашений по поставке газа по традиционному маршруту, удалось "организовать и альтернативный маршрут поставок газа в страну - это реверсный поток по Трансбалканскому коридору". Данный маршрут может быть активирован в любой момент времени, подчеркнул Чебан.

Ранее сообщалось, что Молдавия подпишет соглашение о продлении договора с "Газпромом" на три года. Продление договора дает возможность использовать действующую схему расчета цены за газ, которая позволит снизить тариф для Молдавии. Сообщалось, в частности, что с 1 января 2020 года цена для Молдавии составит 173 доллара за тысячу кубических метров.

Молдавия Газпром

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