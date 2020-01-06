Продажи автомобилей в США в 2019 году превысили 17 млн пятый год подряд

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей в США превысили 17 млн пятый год подряд, однако в конце года спрос на машины ослаб, что ставит под сомнение возможность сохранения импульса к росту этого рынка в 2020 году.

Американские автопроизводители General Motors Co. (GM) и Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) сократили продажи в четвертом квартале 2019 года соответственно на 6,3% - до 735,909 тыс. машин и 2,3% - до 542,519 тыс. автомобилей. Динамика продаж в целом совпала с ожиданиями экспертов.

По данным RBC Capital Markets, продажи Ford в декабре уменьшились на 1,5%.

Японские компании также сократили реализацию автомобилей на американском рынке в последний месяц прошлого года.

Продажи Toyota уменьшились на 6,1% - до 207,373 тыс. машин, Honda - упали на 12%, до 136,566 тыс., Nissan - рухнули на 29,5%, до 104,781 тыс. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали увеличение продаж Toyota и Honda в декабре на 0,8% и 0,7%, а также снижение продаж Nissan на 22,1%.

По итогам всего 2019 года - первого для Nissan полного года с момента ухода из компании Карлоса Гона - продажи автопроизводителя в США упали на 9,9%.

GM сократила продажи в Штатах в минувшем году на 2,3%, что связано, главным образом, с 40-дневной забастовкой, парализовавшей работу более 30 американских предприятий автопроизводителя. Реализация автомобилей FCA по итогам года сократилась на 1%, Toyota - на 2%, продажи Honda практически не изменились.

В 2020 году продажи автомобилей в Штатах могут снизиться до 16,4 млн, прогнозирует RBC Capital Markets. Другие эксперты более оптимистичны: аналитическая компания Edmunds, например, ожидает, что показатель вновь превысит 17 млн в текущем году, а LMC Automotive ожидает уменьшения продаж до 16,8 млн автомобилей.