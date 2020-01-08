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Власти Ирана заявили о гибели 176 человек при падении Boeing

Нефть активно растет на новостях об атаке Ирана на базы США

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут более чем на 1% в ходе торгов в среду на фоне новостей об атаке Ирана на две американские военные базы в Ираке.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 по московскому времени составляет $69,2 за баррель, что на $0,93 (1,36%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы снизились в цене на $0,64 (0,93%), до $68,27 за баррель.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,8 (1,28%) - до $63,5 за баррель. К закрытию рынка во вторник цена контракта составила $62,7 за баррель, снизившись на $0,57 (0,9%) по сравнению с предыдущей сессией.

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Корпус стражей исламской революции сообщил в ночь на среду, что по американским военным базам в Ираке были нанесены ракетные удары. Акция, названная "Мученик Сулеймани", была осуществлена в ответ на гибель 3 января в Ираке иранского военачальника Касема Сулеймани в результате спецоперации американских военных.

Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил данную информацию. Он отметил, что "около 17:30 Иран осуществил пуск более 10 баллистических ракет по военным базам США и коалиции в Ираке". "Совершенно очевидно, что пуск ракет был осуществлен с территории Ирана", - подчеркнул Хоффман. Удары, по его словам, были нанесены по базам в Аль-Асаде и Эрбиле, где размещен персонал ВВС США и коалиции.

Нефть резко подорожала в минувшую пятницу после того, как стало известно о гибели Сулеймани.

По словам стратега по азиатским рынкам из AxiTrader Ltd. Стивена Иннса, "рынок начинает активнее реагировать на риски для поставок".

В среду участники рынка будут ждать еженедельных данных о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в США. Американское министерство энергетики опубликует соответствующий доклад в 18:30 по московскому времени.

нефть

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