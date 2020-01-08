Ракетный удар Ирана по американским военным базам в Ираке. Обобщение

Ракеты, выпущенные из Ирана, по военной базе США в Аль-Асаде в Ираке. Фото с видео Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил в ночь на среду, что по американским военным базам в Ираке были нанесены ракетные удары. Акция, названная "Мученик Сулеймани", прошла в ответ на гибель 3 января в Ираке иранского военачальника Касема Сулеймани в результате спецоперации американских военных.

Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил факт атаки.

Он отметил, что "около 17:30 Иран осуществил пуск более 10 баллистических ракет по военным базам США и коалиции в Ираке". "Совершенно очевидно, что пуск ракет был осуществлен с территории Ирана".

Удары, по его словам, были нанесены по базам в Аль-Асаде и Эрбиле, где размещен персонал ВВС США и коалиции.

По предварительной информации, жертв среди иностранного воинского контингента на базах нет.

В то же время телеканал Press TV сообщил, что к крупной операции против американских военных в Ираке приступили иракские "Силы народной мобилизации" (СНМ), известные также как Хашд аш-Шааби.

"Антитеррористическая группировка "Силы народной мобилизации", более известная как силы Хашд аш-Шааби, объявила о начале сокрушительной ответной операции против Соединенных Штатов", – говорится в сообщении.

Трамп оценивает варианты возможных ответных действий

Президент США Дональд Трамп рассматривает варианты возможных действий в ответ на ракетные удары Ирана по американским военным базам в Ираке, сообщил телеканал Fox News.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм информировала, что Трамп провел совещание со своей командой по нацбезопасности. В нем приняли участие вице-президент Майк Пенс, госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны Марк Эспер.

Обращение Трампа к нации отложено

Вместе с тем было принято решение отложить обращение Трапа к нации, которое, судя по сообщениям СМИ, было ранее запланировано.

Возможно, это связано с тем, что решение об ответной акции еще не принято, отмечают наблюдатели. При этом Трамп в твиттере сообщил, что выступит с сообщением утром в среду.

Решение об ответных мерах на ракетные удары Ирана по американским военным базам в Ираке будет принято на основании полной оценки ситуации, заявил сенатор Марк Рубио.

"Мне сообщили о прямых атаках КСИР (Корпус стражей исламской революции - ИФ) с применением баллистических ракет против двух баз в Ираке, где размещены силы коалиции. Проводится полная оценка ситуации, чтобы определить соответствующе ответные меры", – написал Рубио в твиттере.

Предупреждение Ирана

Как сообщило иранское агентство FARS, Иран предупредил, что если Вашингтон предпримет какие-либо действия в ответ на ракетные удары по американским военным базам, то "он столкнется с еще более болезненными и разрушительными ударами".

Одновременно КСИР в распространенном заявлении подчеркнул, что любые страны, которые окажут США поддержку в случае атак против Ирана, станут объектами иранских ударов.

"Все страны-союзники Соединенных Штатов, на территориях которых размещены базы государства-террориста, все территории, которые станут базами для враждебных агрессивных действий против Исламской Республики Иран в любой форме, станут нашими целями", – цитирует заявление КСИР агентство FARS.

В сообщении говорится, что КСИР также призвал американский народ оказать давление на Белый дом и добиться вывода американских войск из региона, чтобы избежать дальнейшего ущерба и "не позволить американским правителям жертвовать жизнями своих военных из-за растущей ненависти".

Внутриамериканская реакция

С требованием к администрации США о прекращении провокационных действий в отношении Ирана выступила спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

"Мы должны обеспечить безопасность наших военнослужащих, в том числе прекратить ненужные провокации со стороны администрации, и потребовать, чтобы Иран прекратил насилие. Америка и весь мир не могут позволить себе войну", – написала она в твиттере. Пелоси добавила, что "внимательно следит за ситуацией после бомбардировки американских войск в Ираке".

Председатель Комитета по международным отношениям Палаты представителей американского Конгресса Элиот Энгел считает, что администрация США должна принять меры по снижению напряженности в отношениях с Ираном.

В эфире телеканала CNN Энгел сказал, что Соединенные Штаты "не могут попасть в эпицентр полномасштабной войны", и никто не стремится к ее развязыванию.

Сенатор-демократ Эд Марки через твиттер обвинил президента Дональда Трампа в безразличии к жизням американских граждан за рубежом, которым угрожает опасность в случае обострения конфликта с Ираном. Он потребовал, чтобы Трамп "получил разрешение Конгресса на применение военной силы" в отношении Ирана.