Банк "Восточный" подал очередной иск к Evison Holdings и Майклу Калви

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Банк "Восточный" подал в Арбитражный суд Амурской области очередной иск к своему акционеру Evison Holdings Limited (подконтрольна фонду Baring Vostok) и основателю Baring Vostok Майклу Калви, на этот раз на сумму 8,8 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Суть претензий банка не раскрывается.

"Восточный" в июле 2019 года уже подавал иск к этим же лицам. Сумма требований тогда составляла 9,8 млрд рублей. До этого в рамках другого дела отмечалось, что банк планировал возместить убытки, понесенные им, когда он находился под контролем Baring Vostok. Речь, в частности, шла о сделках с "Национальной службой взыскания" (убыток оценивался в 1,083 млрд рублей), погашении кредита компанией Croushi Enterprises Limited за счет передачи банку его собственных субординированных облигаций (0,5 млрд рублей) и увольнении бывших сотрудников Юниаструм банка (присоединен к "Восточному" в начале 2017 года, убыток - 8,192 млрд рублей).

Сейчас банк "Восточный" контролируется бывшими акционерами Юниаструм банка.

Baring Vostok заявил, что не получал копию нового иска. "Очевидно, что рейдеры, захватившие контроль в "Восточном", пытаются найти любой способ для докапитализации банка и выполнения им нормативов, а значит, будут придумывать даже самые нелепые, абсурдные и безосновательные поводы для подачи очередных многомиллиардных требований от банка к Evison и Майклу Калви, чтобы обойти арбитражную оговорку. Вызывает удивление, почему банк в условиях нехватки капитала продолжает поддерживать судебный запрет на эмиссию и не пытается взыскать убытков с компании "Финвижн", которая выдавала заведомо невозвратные кредиты и выводила активы из "Юниаструма", - распространил представитель Baring заявление в среду.

Baring Vostok утратил контроль над "Восточным" в июне 2019 года, спорные 9,99% акций кредитной организации в рамках исполнения решения суда были списаны в пользу "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна. В итоге Evison Holdings владеет 41,6% "Восточного", "Финвижн холдингс" - 42%.