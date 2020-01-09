Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой на фоне обвала нефти накануне

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен blue chips на фоне обвалившейся накануне нефти и укрепления рубля, а также роста внешних фондовых площадок после ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке; индекс МосБиржи за минуту торгов просел на 0,2%, индекс РТС вырос на 0,5%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3104,09 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1596,18 пункта (+0,5%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 3,3%.

Доллар утром подрос до 61,39 рубля (+0,14 рубля), однако уровень на 0,29 рубля ниже, чем при закрытии рынка акций РФ накануне, 8 января.

Подорожали рублевые акции ВТБ (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), АФК "Система" (+0,3%), "РусАла" (+0,3%), Сбербанка (+0,2%).

Подешевели акции "Мобильных телесистем" (-3,3%), "Магнита" (-3,3%, до 3315,5 рубля), "Мечела" (-3,1% и -2,4% "префы"), ПАО "Полюс" (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Татнефти" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%).

Акции "Магнита" в четверг торгуются на бирже без дивидендной составляющей с учетом расчетов "Т+2" (дивиденды за 9 месяцев - 147,19 рубля на акцию).

Комментарии Трампа по Ирану

В США накануне индексы выросли, S&P 500 (+0,5%) и Nasdaq (+0,7%) достигли новых рекордных значений после комментариев президента США Дональда Трампа относительно конфликта с Ираном.

Новость о ракетных ударах по американским военным базам в Ираке, о которых в ночь на среду сообщил Корпус стражей Исламской революции (КСИР), первоначально спровоцировала беспокойство на финансовых рынках. Однако инвесторов успокоили слова президента США Дональда Трампа.

"Как кажется, Иран отступил, что является хорошим обстоятельством для всех вовлеченных (в ситуацию - ИФ) сторон и очень хорошей вещью для мира", - сказал Трамп в среду в Белом доме в ходе заявления о планах разрешения иранского кризиса.

Трамп объявил о решении применить новые экономические санкции против Ирана, но не уточнил, в чем будут заключаться ограничительные меры.

Американский лидер также отметил, что его администрация продолжит изучать варианты ответных действий после проведенного Ираном обстрела баз в Ираке, на которых находятся американские военные. Президент США также заявил, что Вашингтон готов вести дело к миру со всеми, кто этого желает.

Позитивная статистика и ситуация с нефтью

Улучшению настроений на рынке также способствовали статистические данные. Отраслевая организация ADP и Moody's Analytics сообщили, что число рабочих мест в частном секторе США в декабре выросло на 202 тыс. Экономисты, опрошенные Econoday, в среднем ожидали роста показателя на 157 тыс.

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подскочил на 2,3%, гонконгский Hang Seng растет на 1,4%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,9%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%) на фоне ослабления опасений относительно эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Нефть утром в четверг слабо корректируется после обвала накануне, вызванного ослаблением опасений относительно конфликта США-Иран, а также статистикой о росте запасов сырья в США. Цена Brent находится на $1,5 ниже, чем при закрытии рынка акций РФ в среду, и соответствует уровням середины декабря.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $65,57 за баррель (+0,2% и -4,2% в среду), февральская цена WTI - $59,78 за баррель (+0,3% и -4,9% накануне).

Инвесторы оценивают угрозу дальнейшего усиления напряженности между США и Ираном, которая пока не оказала какого-либо влияния на добычу и экспорт на Ближнем Востоке.

По данным Минэнерго США, запасы нефти за неделю до 3 января выросли на 1,164 млн баррелей при прогнозах снижения на 3,25 млн баррелей, также сильнее ожиданий выросли резервы бензина и дистиллятов.

Мнения аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, локальное обострение обстановки в Персидском заливе еще раз доказало, что Россия является энергетическим гарантом как для Европы, так и для Азии - это касается не только нефти, но и поставок СПГ. Катар также может пострадать от регионального конфликта. Возможно, что инвесторы осознают подобную перспективу и связывают надежды с бумагами "НОВАТЭКа" . Взлет акций "Мечела" с начала января можно связать с надеждами, что ранее банк ВТБ активно скупал долги компании и вряд ли заинтересован в ее банкротстве. Соответственно, возможно появление новостей об очередной реструктуризации долговой нагрузки "Мечела", а также о возможных дивидендах по итогам 2019 года.

Накануне вечером стало понятно, что Иран и США все же не собираются немедленно воевать друг с другом. Тегеран нанес ракетные удары по американским базам, но США не сообщают о каких-либо жертвах. Соответственно, соблюдено формальное положение, при котором Вашингтон может воздержаться от ответного удара - Трамп просто ввел новые санкции против Ирана. Нефть на это ответила падением ниже $66 за баррель Brent, констатирует аналитик.

Тем не менее, величина геополитической премии в нефти вновь увеличилась, так как регион Персидского залива не отличается спокойствием, и события могут повториться. Безнаказанность США в продвижении своих интересов способна спровоцировать Вашингтон на еще более наглые атаки против неугодных лидеров как Ирана, так и любой другой страны. Пока же повышение аппетитов к рисковым активам будет способствовать тому, что инвесторы продолжат приводить в соответствие ожидаемую доходность российского рынка с ожидаемой ставкой ЦБ РФ. Из корпоративных историй стоит выделить бумаги "ФСК ЕЭС" и "МРСК Центра" , которые в четверг будут торговаться последний день с дивидендной составляющей, отмечает Кочетков.