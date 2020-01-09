Рубль немного подешевел к доллару и евро

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Утром в четверг на "Московской бирже" курсы доллара и евро к рублю немного выросли, рубль подешевел, отыгрывая резкое падение мировых цен на нефть в среду вечером.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,31-61,40 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов лоллар подорожал на 14 копеек, до 61,3875 рубля. Евро подорожал на 13,75 копейки, до 68,19 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала почти на 14 копеек к уровню закрытия 8 января, до 64,45 рубля.

Доллар при этом оказался на 51,82 копейки ниже уровня действующего официального курса, а евро - на 1 рубль 18,77 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует плавное снижение в основных валютных парах в начале торгов 9 января, отыгрывая заметное падение мировых цен на нефть в среду вечером. В результате снижения, которое стало максимальным за полтора месяца, котировки вернулись к уровням середины декабря. Инвесторы оценивают угрозу дальнейшего усиления напряженности между США и Ираном, которая пока не оказала какого-либо влияния на добычу и экспорт на Ближнем Востоке. В четверг утром котировки нефти только слегка скорректировались вверх.

К 10:01 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 0,11%, до $65,51 за баррель. В среду контракты подешевели на 4,15%, до $65,44 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI дорожали в Нью-Йорке на 0,18%, до $59,72 за баррель. По итогам предыдущей сессии WTI подешевела на 4,93%, до $59,61 за баррель.

Поддержку рублю оказывает заметное улучшение настроений на мировых рынках капитала - инвесторов успокоили слова президента США Дональда Трампа об "отступлении" Ирана, ставшем "очень хорошей вещью для мира". Президент объявил, что решил ввести новые экономические санкции против Ирана, но не уточнил, какие именно. Он также пообещал, что его администрация одновременно продолжит изучать варианты ответных действий после проведенного Ираном обстрела баз в Ираке, на которых находятся американские военные. Трамп также заявил, что Вашингтон готов вести дело к миру со всеми, кто этого желает.