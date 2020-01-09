Котировки Brent скорректировались до $65,9 за баррель

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в четверг после резкого падения - более чем на 4% - днем ранее и уже вернулись к уровням середины декабря, сообщает MarketWatch. Инвесторы оценивают риски дальнейшего усиления напряженности между США и Ираном, которая пока не оказала какого-либо влияния на добычу и экспорт на Ближнем Востоке.

К 8:13 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,46 (на 0,7%), до $65,9 за баррель. В среду контракт подешевел на $2,83 (на 4,15%), до $65,44 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому же времени дорожали на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,51 (на 0,86%), до $60,12 за баррель. За предыдущую сессию WTI подешевела на $3,09 (на 4,93%), до $59,61 за баррель.

Президент США Дональд Трамп в среду решил ввести новые экономические санкции против Ирана. Он не уточнил, какие именно это будут ограничения. По его словам, его администрация также продолжит изучать варианты ответных действий после проведенного Ираном обстрела баз в Ираке, на которых находятся американские военные. При этом президент заверил, что Вашингтон готов вести дело к миру со всеми, кто этого желает.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в четверг рухнула на 5% - до 476,4 юаня за баррель.