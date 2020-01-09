За год количество германских компаний в России сократилось на 8%

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В России работает 4274 немецких предприятия, это на 8% меньше, чем было в конце 2018 года, сообщила Российско-германская внешнеторговая палата (ВТП), ссылаясь на данные ФНС. До начала украинского кризиса в России было почти 6200 германских компаний, заявил через пресс-службу предправления ВТП Маттиас Шепп.

Вызовами для германского и европейского бизнеса он назвал "санкции, протекционизм и слабеющую конъюнктуру в России".

Он упомянул санкции против газопровода "Северный поток-2", которые недавно ввели США, и призвал Вашингтон "прекратить раскручивать санкционную спираль за счет немецких и европейских предприятий".

По данным ВТП, в январе-октябре 2019 года объем взаимной торговли снизился на 12% в годовом измерении. "Товарооборот между странами в этом году составил $43,8 млрд против $49,8 млрд в 2018 году", - заявили в палате.

При этом там отметили рост активности германских инвесторов в России, несмотря на сокращение их количества. "Чистые прямые инвестиции немецкого бизнеса в Россию в 2018 году составили 3,3 млрд евро", - сказал Шепп.

ВТП, в которую входят 907 компаний-участниц, зафиксировала в 2019 году прирост членства в 4% по сравнению с предыдущим годом.