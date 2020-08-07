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Предприниматели заявили о личных трагедиях из-за отсутствия авиасообщения между РФ и ФРГ

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Российско-германская внешнеторговая палата (ВТП) попросила глав МИД обеих стран посодействовать возобновлению авиасообщения между государствами, сообщил предправления палаты Матиас Шепп. По его словам, столь долгий перерыв "связан как с личными трагедиями, так и с угрозами для бизнеса".

Экономический кризис

Он рассказал, что ВТП направила письма минстрам Хайко Маасу и Сергею Лаврову, которые скоро должны встретиться в Москве.

По словам Шеппа, долгое отсутствие возможности летать имеет крайне негативные последствия для инвестиций и развития совместных проектов. Открытие границ имело бы эффект дополнительного пакета экономических стимулов в двусторонних деловых отношениях, считают в ВТП.

Палата также предложила министрам конкретные меры, которые позволили бы возобновить перелеты с минимальными рисками для здоровья.

"Одним из них, к примеру, стало бы обязательное предоставление пассажирами отрицательного теста на коронавирус перед отлетом", - сказал Шепп.

"Мы надеемся, что визит министра иностранных дел ФРГ Мааса в Москву сдвинет ситуацию с мертвой точки. Кратковременный, локализованный шатдаун может быть эффективным средством борьбы с коронавирусом. Закрытие целых государств, напротив, ведет к нестабильности во взаимоотношениях между ними. Властям не нужно забывать о том, что современные решения можно использовать для быстрого и контролируемого возобновления авиасообщения", - заявил глава палаты.

7 августа утром в "Домодедово" прилетел пятый за два месяца спецрейс из Франкфурта-на-Майне. На нем в Москву при летели 136 человек, в том числе главы таких компаний, как Mercedes-Benz Capital Rus, Ritter Sport, Ekoniva, WILO Rus, Viessman. Вместе с ними летели дипломаты и журналисты. Всего такими рейсами в Москву прибыли больше 250 германских бизнесменов.

Российско-Германская внешнеторговая палата представляет интересы германских компаний в России и российских компаний в Германии. В настоящий момент в ВТП состоят 900 компаний-членов, это крупнейшее иностранное бизнес-объединение в стране.

В настоящее время в России насчитывается 4 274 компании с немецким капиталом. Немецкие прямые инвестиции в Россию в 2019 году составили почти 2,1 млрд евро.

Хроника коронавируса. Август.

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ВТП Матиас Шепп МИД Германия Хайко Маас Сергей Лавров коронавирус

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