Германия увеличила инвестиции в Россию

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В первом квартале 2019 года объем чистых прямых инвестиций немецких компаний в Россию составил 1,76 млрд евро, сообщила в четверг Германо-российская внешнеторговая палата.

Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечает радиостанция Deutsche Welle.

Всего за прошлый год немецкие компании вложили в РФ 3,2 млрд евро - это рекорд за последние десять лет.

"Несмотря на слабую конъюнктуру, немецкие компании продолжают верить в российский рынок", - сказал председатель правления палаты Маттиас Шепп, слова которого приводит радиостанция.