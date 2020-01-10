Рубль укрепился к доллару и евро на фоне снижения напряженности между США и Ираном

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка снизились на Московской бирже в пятницу утром; рубль укрепился к бивалютной корзине, отыгрывая снижение напряженности на Ближнем Востоке после заявлений президента США Дональда Трампа относительно Ирана.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,18-61,23 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 61,195 руб./$1 (-9,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 67,98 руб./EUR1 (-5,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 7,7 копейки к уровню закрытия 9 января, до 64,25 рубля.

Доллар при этом оказался на 3,9 копейки ниже уровня действующего официального курса, а евро - на 7,55 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует плавный рост в основных валютных парах в начале торгов 10 января, отыгрывая произошедшее улучшение ситуации на мировых рынках капитала и соответствующий рост интереса инвесторов к активам и валютам развивающихся стран после заявлений Трампа относительно проведенного Ираном обстрела баз в Ираке.

Американский президент констатировал, что в результате ракетных ударов Ирана американцы не пострадали, а военным базам в Ираке был причинен минимальный ущерб. "Как кажется, Иран отступил, что является хорошим обстоятельством для всех вовлеченных (в ситуацию - ИФ) сторон и очень хорошей вещью для мира", - сказал Трамп в ходе заявления о планах разрешения иранского кризиса.

На этом фоне глобальные инвесторы переключили свое внимание на торговую сделку между США и Китаем, которая должна быть заключена в середине января. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ отправится в США, где на следующей неделе подпишет первую часть торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Минторговли Китая.

По словам представителя ведомства Гао Фэна, Лю Хэ отправится в Вашингтон 13 января и пробудет там до 15 января. Гао Фэн отметил, что стороны поддерживают тесные контакты, других деталей он не привел. Трамп 31 декабря написал в твиттере, что намерен подписать промежуточное торговое соглашение с Китаем 15 января.

Вместе с тем цены на нефть опускаются в пятницу и могут завершить неделю снижением впервые с ноября. В центре внимания рынка остается конфликт между США и Ираном, трейдеры оценивают вероятность возникновения перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока в результате обострившейся обстановки в регионе.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве составила $65,32 за баррель, что на 0,08% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы уменьшились в цене на 0,11%, до $65,37 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,13% - до $59,48 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $59,56 за баррель, опустившись на 0,08%.