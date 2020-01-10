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Пожар не помешал работе Ухтинского НПЗ "Лукойла"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Работы по тушению возгорания на блоке ввода присадок ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" завершены, ведутся ремонтные работы, сообщила пресс-службе "ЛУКОЙЛа".

"Угрозы действующему технологическому оборудованию завода, резервуарным паркам и межцеховым коммуникациям нет. Блок является самостоятельным узлом, он расположен на безопасном расстоянии от основных объектов предприятия. Другие производственные установки предприятия работают в штатном режиме. Продолжается выпуск товарной продукции, ограничений по приему нефти нет", - говорится в пресс-релизе.

По данным компании, в результате инцидента травму получил один сотрудник предприятия, госпитализированный в лечебное учреждение Ухты. В настоящее время его состояние удовлетворительное - угрозы жизни нет. Пожар не привел к загрязнению окружающей среды.

Создана комиссия по выяснению причин инцидента и устранению его последствий.

Как сообщалось, пожар произошел вечером в четверг, в ночь на пятницу он был потушен. Площадь пожара достигала тысячи квадратных метров. В администрации Ухты "Интерфаксу" рассказывали о взрыве на НПЗ, источник агентства в свою очередь заявлял о двух взрывах.

Ухтинский НПЗ расположен в центральной части республики Коми. Мощность завода составляет 4,2 млн тонн. В 2019 году завод переработал около 2 млн тонн нефти.

Лукойл Коми Ухта

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