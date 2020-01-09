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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Источник сообщил о двух взрывах на НПЗ "Лукойла" в Коми

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - На нефтеперерабатывающем заводе в Коми произошли два взрыва, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Персонал эвакуирован на безопасное расстояние.

Ранее сообщалось о пожаре на НПЗ в Ухте на площади в тысячу квадратных метров.

В свою очередь в пресс-службе администрации Ухты "Интерфаксу" сообщили, что на НПЗ произошел взрыв, после чего была проведена эвакуация.

Как сообщили "Интерфаксу" в МЧС, пожар начался в 16:55 по московскому времени на объекте нефтеперерабатывающего завода ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка". В 17:08 на место прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. По предварительной информации, горит установка гидродепарафинизации дизельного топлива.

По предварительной информации, пострадал один человек, он госпитализирован в состоянии легкой степени тяжести.

Коми Ухтинский НПЗ

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